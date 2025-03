Persoon gewond bij conflict op Vismarkt

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een conflict op de Vismarkt is in de nacht van zaterdag op zondag een persoon gewond geraakt. Dat meldt een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl.

De melding van een schermutseling kwam rond 05.10 uur binnen bij de hulpdiensten. “Ambulanceverpleegkundigen hebben één persoon behandeld die gewond was geraakt”, vertelt de fotograaf. “Het slachtoffer is na stabilisatie overgebracht naar het ziekenhuis.” Wat er zich precies heeft afgespeeld is onbekend. Volgens de fotograaf zou er mogelijk gestoken zijn, maar de politie kan dit nog niet bevestigen.

Wel is men een onderzoek gestart naar de toedracht. Op het moment van het conflict waren er veel mensen aanwezig op de Vismarkt. Met verschillende getuigen is gesproken. Mensen die meer informatie hebben, of in bezit zijn van camerabeelden, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.