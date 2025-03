Personeelstekort en bureaucratie bedreigen jeugdbescherming in Groningen

Het kantoor van Jeugdbescherming Noord in Assen - Foto via Google Maps Streetview

De werkdruk bij Jeugdbescherming Noord (JB Noord) en Veilig Thuis Groningen (VTG) blijft onverminderd hoog. Onderzoek legt bloot hoe personeelstekorten, financiële tekorten en een gebrek aan samenwerking de hulp aan kwetsbare kinderen in gevaar brengen.

Personeelsverloop en hoge werkdruk

Het rapport, dat in opdracht van JB Noord en aangesloten gemeenten in Groningen en Drenthe werd opgesteld door Andersson Elffers Felix, concludeert dat de organisatie kampt met structurele problemen.

De onderzoekers stellen vast dat de druk op medewerkers steeds verder toeneemt. Door een combinatie van hoge caseloads, ziekteverzuim en een uitstroom van ervaren krachten wordt de hulpverlening steeds moeilijker. In Drenthe verliet in 2024 meer dan de helft van de jeugdbeschermers de organisatie, terwijl in Groningen bijna een op de drie medewerkers vertrok. Nieuwe medewerkers voelen zich vaak onvoldoende begeleid en verlaten de organisatie snel weer.

De werkdruk heeft directe gevolgen voor de hulpverlening. Wachtlijsten groeien, gezinnen krijgen niet op tijd de juiste hulp en de veiligheid van kinderen kan niet altijd worden gegarandeerd.

JB Noord treedt namens de overheid op in situaties van onveiligheid voor kinderen, jongeren en volwassenen in onafhankelijkheidssituaties. De stichting wordt ingeschakeld als de veiligheid of ontwikkeling van een kind ernstig wordt bedreigd. Er is dan sprake van een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Ongeveer duizend gezinnen per jaar krijgen te maken met JB Noord.

Bureaucratie en gebrekkige samenwerking

Het onderzoek wijst ook op haperende samenwerking tussen instanties. Hulpverleners moeten zich door een wirwar aan regels en procedures worstelen, waardoor kostbare tijd verloren gaat aan administratie in plaats van directe hulp aan gezinnen.

Daarnaast heerst binnen JB Noord en VTG een gebrekkige aanspreekcultuur, zo stellen de onderzoekers. Medewerkers geven aan dat het lastig is om collega’s en leidinggevenden aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Dit belemmert de effectiviteit van teams en zorgt voor onrust op de werkvloer.

Financiële tekorten remmen herstel

De financiële situatie van JB Noord blijft problematisch. De onderzoekers stellen dat hoge kosten voor extern personeel en een gebrek aan structurele financiering een obstakel vormen voor verbetering. Volgens eerdere rapporten is er meer dan 2 miljoen euro nodig om de problemen aan te pakken, waarvan 900.000 euro structureel.

Structurele oplossingen nodig

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen heeft een verbeterplan gemaakt en dat is nodig, want de organisatie dreigt haar certificering te verliezen. Daarom moet de situatie binnen negen maanden verbeterd zijn. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben de afgelopen jaren meermalen de noodklok geluid over JB Noord en andere gecertificeerde instellingen.

De vorige maand aangetreden bestuurder Hemmala Sheerbahadoersing heeft vertrouwen in het herstel van haar organisatie: “Wij hebben de afgelopen maanden verbeteracties in gang gezet, zoals het werven van ervaren jeugdbeschermers en het fundamenteel verbeteren van onze manier van werken. Hiervan zien we nu de eerste positieve effecten.”

De betrokken Groningse en Drentse gemeenten hebben daarom toegezegd te investeren in de uitbreiding van de uitvoeringscapaciteit. Het gaat in totaal om ruim 1,1 miljoen euro.