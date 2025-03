Periodetitel voor Velocitas 1897; GRC boekt late zege

Feest voor Velocitas 1897! (Foto twitter Velocitas)

Velocitas 1897 moest vanmiddag bij Rolder Boys winnen om in 1H de periode te pakken, dat lukte. GRC won een klasse lager ook, GVAV Rapiditas verloor een kelderduel. De beide derde klassers uit Stad wonnen.



1H

Omdat de enig overgebleven concurrent Broekster Boys gister won moest Velocitas vanmiddag in Drenthe aan de bak om de tweede periodetitel te pakken. Opponent Rolder Boys staat weliswaar voorlaatst maar makkelijke koekjes worden er in de Eerste Klasse niet veel gebakken. Na een 0-0 ruststand sloeg Velocitas na rust toe. Man van de dag zal ongetwijfeld Joris Mulder zijn, hij scoorde twee keer en zette Velocitas daarmee op 0-2. In de slotfase kwam Rolder Boys nog op 1-2 maar de zege werd over de streep getrokken. Daarmee is Velocitas verzekerd van nacompetitie om promotie naar de vierde divisie.

In de algehele ranglijst staat Velocitas zevende, de achterstand op nummer drie Be Quick 1887 bedraagt vijf punten.

2H

GRC is koploper en boekte op eigen veld een 3-1 zege op nummer 10 Steenwijkerwold. Makkelijk ging het niet, de winnende treffer viel pas kort voor tijd waarna GRC in blessuretijd nog op 3-1 kwam. Dardina Sehi scoorde kort voor rust 1-0, nadat Steenwijkerwold een kwartier voor tijd op 1-1 kwam scoorden Timen Visser en Laurens Sembiring de overige twee GRC goals.

GSAVV Forward verloor thuis met 1-3 van Annen. Thomas Gelling bracht Forward tien minuten voor tijd met de 1-2 terug in de wedstrijd, het mocht niet baten. Forward staat zevende, zes punten boven de streep.

Onder de streep staat GVAV Rapiditas, het ging vanmiddag thuis tegen GOMOS met 0-1 onderuit en wisselt daardoor van positie met GOMOS. Daardoor staat GVAV nu op de voorlaatste plek en dat zou aan het einde van het seizoen rechtstreekse degradatie inhouden. De tweede op rij, vorig jaar degradeerde GVAV uit de eerste klasse.

3O

Stadspark won uit bij Noordster met 1-4 en deelt nu de vierde plek met Noordster op 10 punten van de koploper.

Cedwin Tel, Maik Nitschkowsky, Winston Bendt en Quinten Kruizenga scoorden voor Stadspark. Bij rust was het 1-2, de beslissing viel in de laatste tien minuten.

Groninger Boys won uit bij Siddeburen met 0-1. De Boys staan nog immer onder de streep maar haalden uit hun laatste 3 duels wel 7 punten. Dat is even veel als de oogst uit de twaalf wedstrijden daarvoor. Volgende week gaat Groninger Boys op bezoek bij hekkensluiter Muntendam en kan het boven de streep komen te staan.

4B

Engelbert ging met 4-1 onderuit bij koploper Heiligerlee en staat zevende. Groen Geel staat voorlaatst en verloor vanmiddag met 2-1 bij VV Buinen.