Pepijn van der Aa wint Halve Marathon van Haren

Hardloper Pepijn van der Aa uit Groningen heeft zaterdag de Halve Marathon van Haren gewonnen. Bij de vrouwen was Lianne van de Belt uit de stad de snelste.

Van de Belt finishte in 01.15.37, een nieuw wedstrijdrecord. Els Visser uit Glimmen werd tweede en het brons ging naar Aukelien Stalman uit Ten Boer. Bij de mannen finishte Van der Aa in een tijd van 01.12.19. Rob de Vries en Sander de Boer werden respectievelijk tweede en derde. Aan de wedstrijd over 21,1 kilometer deden ongeveer tweeduizend lopers mee.

De start van de 40ste editie van de klassieker vond plaats op industrieterrein Felland. Vervolgens werd een route gevolgd via het Noordlaarderbos en Vijftig Bunder door het Hondsruglandschap. Naast de Halve Marathon konden ook de 10 en 5 kilometer en de 1 mijl Frame Run gelopen worden.

De 10 kilometer werd bij de mannen gewonnen door Thies Eeltink in een tijd van 35.10. Bij de vrouwen won Willeke de Boorder in 42.36. De 5 kilometer was een prooi voor Stanley Hoeksema uit Groningen, die een tijd van 20.51 op de klokken zette. Bij de vrouwen was Fleur Martens uit Haren met 25.25 de snelste. De Frame Run werd gewonnen door Juliette van Brouwershaven in 06.43.