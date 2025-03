Penalty nekt FC Groningen in Gelsenkirchen tijdens oefenduel tegen Schalke 04

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft woensdagavond een oefenwedstrijd tegen Schalke 04 met 1-0 verloren. In het Parkstadion in Gelsenkirchen was een benutte strafschop voldoende voor de Duitsers om de overwinning binnen te slepen.

FC Groningen kende een lastige eerste helft en had moeite om aanvallend een vuist te maken. Schalke begon sterk en kwam na 18 minuten op voorsprong via een strafschop, nadat Marvin Peersman in een duel binnen het zestienmetergebied een overtreding had begaan. Aymen Barkok bleef koel en schoot de bal in de linkerhoek, buiten bereik van doelman Hidde Jurjus.

Na de achterstand probeerde Groningen meer druk te zetten en kreeg het in de eerste helft nog een paar mogelijkheden. Rui Mendes verscheen na 22 minuten oog in oog met Schalke-keeper Justin Heekeren, maar zijn inzet werd gekeerd. Even later kreeg Thijs Oosting een kans na een slimme steekpass van Dave Kwakman, maar ook hij wist het net niet te vinden.

In de tweede helft kreeg FC Groningen wederom weinig grip op het duel. Noam Emeran kwam na een uur spelen dicht bij de gelijkmaker met een schot in het zijnet. Ook een vrije trap van Thijs Oosting leverde geen gevaar op. Schalke liet het initiatief steeds meer aan de Nederlanders, maar de ploeg van trainer Kees Van Wonderen slaagde er niet in om de verdediging van de thuisploeg echt onder druk te zetten.

Interlandweekend

De oefenwedstrijd werd gespeeld in de aanloop naar het aanstaande interlandweekend. Vanuit de eerste selectie waren vier spelers niet in Gelsenkirchen, omdat ze voor hun land in actie komen. Aanvaller Thom van Bergen en middenvelder Luciano Valente komen in actie voor Jong Oranje. Verdediger Hjalmar Ekdal is opgeroepen voor het nationale elftal van Zweden en Leandro Bacuna heeft met zijn land wedstrijden  tegen Kazachstan en de Turkse club Antalyaspor.

Vanwege het interlandweekeinde speelt FC Groningen komend weekeinde niet. Op zaterdag 29 maart om 16.30 uur speelt FC Groningen weer. Dat gebeurt in Breda tegen NAC. Het Nederlandse elftal speelt donderdag en zondag twee keer (eerst thuis, dan uit) tegen Spanje in de kwartfinale van de Nations League.