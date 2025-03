Peersman en Willumsson terug in selectie FC Groningen

Foto Andor Heij: Brynjolfur Willumsson

FC Groningen kan zondag tegen Fortuna Sittard weer beschikken over verdediger Marvin Peersman en aanvaller Brynjólfur Willumsson.

Beide spelers kampten met een blessure, maar waren de afgelopen week weer op het trainingsveld te zien.

Matts Seuntjens is een twijfelgeval. Hij verliet vrijdag de training met een blessure. Sven Bouland is sowieso geblesseerd en Fofin Turay komt dit seizoen niet meer in actie.

Bij Fortuna Sittard is oud FC Groningen trainer Danny Buijs de hoofdcoach. De Limburgers staan op de achtste plaats in de eredivisie. FC Groningen is tiende.

De wedstrijd in de Euroborg begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.