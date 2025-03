Pé & Rinus vieren 45-jarig jubileum met grote tour: ‘Paradiso is heel bijzonder’

Foto: Olivier Steppé

Pé Daalemmer & Rooie Rinus zijn 45 jaar bij elkaar. Het Groningse muziekduo (Peter de Haan en Frank den Hollander) viert dat groots en trekt het hele jaar langs meerdere (vooral noordelijke) theaters en een aantal bijzondere plekken. Vrijdagmiddag kondigden Pé en Rinus de jubileumtour aan met een spontaan optreden op de Nieuwe Mark.

Voor De Haan (Pé Daalemmer) voelt het bizar dat hij en Den Hollander zo lang samen optreden. “Als je het zo bedenkt, dan denk je, dat kan gewoon geen 45 jaar geleden zijn. Maar 1980, toen begonnen we zo’n beetje.”

Het straatoptreden van vrijdag op de Nieuwe Markt bracht leuke herinneringen terug, vervolgt De Haan “We hebben tot 1983 ongeveer redelijk veel op straat gespeeld. Daarna eigenlijk niet meer. Nu eindelijk weer eens gewoon zo’n lekker optredentje, heel ongedwongen, op straat.

Geweldig.”

‘Kom met de trein of bus achter ons aan naar Paradiso’

De jubileumtour start in juli en loopt tot eind november. Het duo speelt met hun begeleidingsband De Containers in theaters, op het dak van het Forum en zelfs in Paradiso. Bijzonder, vindt Den Hollander.

“Paradiso is natuurlijk zo’n gigantisch legendarische naam. Ik ben er zelf ook nog maar één keer geweest in het publiek en nu staan we daar ineens zelf op het podium. Dat is natuurlijk heel bijzonder en ik heb er heel veel zin in. Ik hoop ook dat heel veel mensen met de trein of de bus achter ons aankomen. Dat lijkt me ontzettend leuk.”

Pé & Rinus lijken onafscheidelijk

De Haan en Den Hollander waren eind jaren zeventig lid van studentenvereniging Albertus Magnus en wonnen (apart van elkaar) een verenigingssongfestival in 1978. Ze besloten ze om samen verder te gaan. Kort daarop begonnen ze met straatoptredens. Ze gebruikten hiervoor soms zelfs de hele breedte van de Herestraat. Door de grote aanloop liep de straat vaak geheel dicht.

Het duo verplaatste de optredens naar zalen en theaters. Het muziekduo bestond aanvankelijk vijf jaar, tussen januari 1980 en november 1984. In november 1984 was er een afscheidsoptreden in de Stadsschouwburg.

Vier jaar later keerde het duo terug, samen met Alina Kiers als het trio De Bende van Baflo Bill, later gevolgd door Voorheen de Bende. Maar het muzikale duo keerde sindsdien meermaals terug als Pé & Rinus, zowel voor theatertours als voor eenmalige optredens. Dat gebeurde onder andere bij hun vijfentwintigjarig artiestenjubileum in 2005, wat werd gevierd met een tour en twee uitverkochte concerten in MartiniPlaza.

In 2016 werden Pé & Rinus, samen met Alina Kiers, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Eindfeest in Oosterpoort als extra grote reünie

De tour eindigt op 29 november met een groot feest in de Oosterpoort. “Van vier tot één uur ’s nachts met allemaal vrienden, muzikale relaties, die de hele dag gaan vullen”, besluit De Haan enthousiast. “Dat is nog eens een keer een extra grote reünie voor ons, want Frank speelt met z’n oude cabaretgroep en ik speel met m’n oude bandje, waar we destijds in speelden toen we elkaar ontmoeten. Dus ja, daar zie ik enorm naar uit!”