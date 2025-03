Partij voor het Noorden wil alsnog trappen tussen fietspad en fietsbrug over spoor bij De Hoogte

Foto: Evelien Bernabela

Als het aan de Partij voor het Noorden ligt, worden alsnog trappen voor voetgangers aangelegd onder de fietsbrug tussen De Hoogte en Selwerd over het spoor en het fiets/voetpad naast het spoor loopt.

In de plannen voor de nieuwe fietsverbinding was ook de optie meegenomen om een trap aan te leggen, die voetgangers in staat zou stellen om via het talud de brug te bereiken vanaf het onderliggende voetpad.

Maar de werkzaamheden werden duurder dan gepland en het budget voor de optionele trap was daardoor verdwenen. Jammer, vindt PvhN-raadslid Evelien Bernabela: “Als je wilt voorkomen dat men er naar boven klimt of naar beneden loopt moet je ook maatregelen treffen en daar zitten ook kosten aan

verbonden.”

Bernabela en haar fractie roepen het college woensdag oom te zien of er alsnog geld kan komen voor een trap, al dan niet in samenwerking met ProRail.