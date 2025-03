Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe kap in broedseizoen voortaan voorkomen kan worden

De fractie van Partij voor de Dieren in de gemeenteraad wil woensdag van het college weten hoe in de toekomst voorkomen gaat worden dat er bomen gekapt worden in het broedseizoen. Aanleiding voor de vragen is de situatie in het Betonbos.

“Afgelopen week zijn de eerste snoei- en kapwerkzaamheden in het Betonbos gestart”, vertelt raadslid Bart Hekkema. “Deze werkzaamheden zijn vervolgens stilgelegd vanwege het aantreffen van nestelende vogels. Als fractie hebben wij het altijd spijtig gevonden dat het Betonbos verdwijnt. Maar de ontwikkeling van woningen op deze plek, op grond die van de gemeente is, staat al tijden vast. Dat met deze werkzaamheden het overgrote deel van de houtopstand en bomen zou gaan verdwijnen was ook bekend. Daarentegen is het wel zo dat kappen en snoeien in het broedseizoen absoluut niet wenselijk is.”

“Hoe kun je dergelijke situaties in de toekomst voorkomen?”

De partij betreurt het dat de werkzaamheden zo laat gestart zijn. “De bewoners van het Betonbos zijn al geruime tijd vertrokken. Wij willen van het college weten waarom de kapvergunningen zo laat aangevraagd en verleend zijn. Daarnaast zijn we benieuwd welke mogelijkheden het college ziet om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen.”

Kap stilgelegd

De kap van het Betonbos langs het Eemskanaal werd afgelopen vrijdag stilgelegd. Omwonenden en ecologen vroegen donderdag een voorlopige voorziening aan tegen de kap van het bos, omdat kappen tijdens het broedseizoen van vogels niet mag. Deze werd echter afgewezen. Donderdagavond ontvingen omwonenden een brief dat de kap vrijdagochtend zou beginnen, terwijl het kort geding, dat de kap moet tegenhouden, pas over twee weken behandeld wordt door de rechter. Vrijdagochtend, na een protestactie waarbij de kap vertraagd was, greep een provinciale handhaver in nadat duidelijk was dat een grote hoeveelheid vogels begonnen was met het bouwen van nesten. Daardoor mag er tot het einde van het broedseizoen niet gekapt worden.

Betonbos

Het Betonbos is rond 1995 ontstaan op een braakliggend terrein waar tussen de betonfunderingen van enkele gesloopte bedrijven spontaan bomen gingen groeien. Uit een inventarisatie in 2019 bleek het te gaan om zo’n 350 bomen waarvan een groot aantal gebreken vertoonde zoals stambreuk en bastscheuren. Door de jaren heen hebben Stadsnomaden enkele woonwagens neergezet en bouwsels gerealiseerd waar in gewoond wordt. In het gebied gaat echter de nieuwe wijk Stadshavens gerealiseerd worden. De eerste bouwwerkzaamheden vinden plaats op het terrein van het Betonbos waardoor dit als eerste moet wijken. De Stadsnomaden hebben vorig jaar oktober het terrein verlaten. Met tegenzin zijn zij toen verhuisd naar een terrein aan de Gideonweg.

Verslaggever Olivier Steppé maakte afgelopen vrijdag een reportage over het Betonbos: