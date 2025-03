Paradijsvogeltuin wint Opnijprijs voor circulaire buurtinitiatieven

Foto via Natuur en Milieufederatie Groningen

De Paradijsvogeltuin in de Oosterparkwijk heeft dit jaar de Opnijprijs van de Natuur en Milieufederatie Groningen gewonnen. Dit circulaire woon- en buurtinitiatief wordt beloond voor zijn innovatieve aanpak op het gebied van hergebruik en duurzaamheid.

De gemeenschap, bestaande uit twintig bewoners in zeven zelfgebouwde woningen, heeft van het verlaten bouwterrein een zelfvoorzienende plek gemaakt. De Paradijsvogeltuin zet volledig in op hergebruik, zowel bij de bouw van woningen als in de aanleg van een voedselbos en composthoeken voor de buurt.

De Opnijprijs is de Groningse prijs voor circulaire buurtinitiatieven en wordt jaarlijks uitgereikt door de Natuur en Milieufederatie Groningen. De prijs beloont projecten die zich op een bijzondere manier inzetten voor hergebruik en duurzaamheid. De winnaar ontvangt een circulaire wisselbokaal, gemaakt van resthout, en een geldprijs van vijfhonderd euro.