Oud prof Said Bakkati opvallende versterking Be Quick zaterdag

Foto: Be Quick 1887. Said Bakkati

Het zaterdagelftal van Be Quick 1887 heeft een opvallende versterking binnen gehaald: Oud prof Said Bakkati.

Het is de bedoeling dat de 43- jarige Groninger zaterdag al zijn debuut maakt bij de derdeklasser in de thuiswedstrijd tegen de koploper ZFC Zuidlaren.

Bakkati begon bij GVAV Rapiditas en speelde bij Heerenveen, ADO Den Haag, Go Ahead, PEC Zwolle en FC Emmen. Hij was na zijn actieve carrière onder meer assistent trainer van PEC, ADO, Feyenoord en Ajax.

Bakkati had weer zin om te voetballen en meldde zich bij Be Quick. Bakkati kan direct aansluiten bij de zaterdagtak van de vereniging, omdat hij niet ingeschreven staat bij een club. De verdediger blijft sowieso tot het einde van het seizoen. In de tussentijd wordt bekeken of hij er nog een jaar aan vast plakt.