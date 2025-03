Oud-burgemeester Schuiling in hoger beroep tegen boete voor openbaar masturberen

Ex-burgemeester Koen Schuiling gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling tot schennispleging. Dat meldt Dagblad van het Noorden. De rechtbank van Overijssel veroordeelde de ex-burgemeester van Groningen twee weken geleden tot het betalen van een boete van 250 euro voor het openbaar masturberen achter zijn stuur op de A7.

Schuiling werd op 25 maart 2024 langs de A7 tussen Hoogezand en Stad aangesproken door de politie, na een melding van een vrachtwagenchauffeur. Die verklaarde dat hij Schuiling masturberend achter het stuur heeft gezien. Hij zou hierbij een tijd naast de vrachtwagen hebben gereden en zijn binnenverlichting hebben aangezet.

Het Openbaar Ministers gaf de oud-burgemeester eerder al een boete van 250 euro voor schennispleging. Schuiling was het daar niet mee eens en legde de zaak vervolgens voor aan de politierechter in Zwolle. Die legde twee weken geleden dezelfde straf op en daar gaat Schuiling nu in hoger beroep tegen.