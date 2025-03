Oud-burgemeester Koen Schuiling krijgt boete vanwege schennispleging

Oud-burgemeester Koen Schuiling is veroordeeld voor schennispleging en moet een boete van 250 euro betalen. Dat heeft de rechtbank van Overijssel woensdagmiddag besloten.

Op 25 maart 2024 werd Schuiling langs de A7 tussen Hoogezand en Stad aangesproken door de politie, na een melding van een vrachtwagenchauffeur. De chauffeur verklaart dat hij Schuiling masturberend achter het stuur heeft gezien. Hij zou hierbij een tijd naast de vrachtwagen hebben gelegen en zijn binnenverlichting hebben aangezet. Schuiling verklaarde dat hij last had van hevige buikpijn door een medische aandoening en dit probeerde te verlichten. Dit werd volgens Schuiling verkeerd geïnterpreteerd. In de rechtbank ontkent hij nog steeds dat dit is gebeurd.

De rechter oordeelt dat de algehele verklaring van Schuiling veelal overeenkomt met de verklaring van de vrachtwagenchauffeur. De rechter ziet dit als een extra bewijs. Daarnaast ziet zij geen reden waarom de vrachtwagenchauffeur een valse melding zou maken. De chauffeur ging ook pas een melding maken bij de politie nadat hij in gesprek ging met een collega. Al met al acht de rechtbank de getuigenverklaring betrouwbaar.

De rechter zegt: “Deze zaak een is goed voorbeeld om te laten zien: wie je ook bent, ongeacht je functie, of je nou putjesschepper of burgemeester bent, dit gedrag is niet toelaatbaar in de samenleving.”

Advocaat Peter Koops laat weten zich te beraden over de uitspraak. Schuiling heeft 14 dagen om na te denken of hij in hoger beroep gaat.

