Oranje in Euroborg tegen Malta door nederlaag tegen Spanje

Foto: Wouter Holsappel

Door de nederlaag van het Nederlands elftal zondagavond tegen Spanje in de Nations League speelt Oranje een WK kwalificatiewedstrijd in het Euroborgstadion van FC Groningen.

De tegenstander is Malta en de wedstrijd wordt op dinsdag 10 juni gespeeld. Oranje speelde twee keer gelijk tegen Spanje, maar werd uitgeschakeld na strafschoppen. Nederland is daardoor in groep G ingedeeld.

Oranje speelt behalve tegen Malta ook tegen Finland, Polen en Litouwen voor een plek op het WK in Canada, Mexico en de VS in 2026.

Oranje start tegen Finland dat al met 1-0 won van Malta. Polen won ook met 1-0 van Litouwen.

Het is het eerste kwalificatieduel voor een EK of WK voor de mannen in de Euroborg. De vrouwen waren vaker te gast.