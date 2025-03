Oppositiepartijen willen dat college zich uitspreekt tegen bezuinigingen in onderwijs

Foto: Sidney Schoonhoven

De fracties van D66, Student & Stad en Partij voor het Noorden roepen het college op om zich uit te spreken tegen de bezuinigingen in het hoger- en middelbaarberoepsonderwijs. Voor de gemeenteraadsvergadering van woensdag hebben de partijen een motie ingediend.

Op de Grote Markt protesteerden vorige week zo’n drieduizend mensen tegen de geplande bezuinigingen. De fracties willen dat het college in gesprek gaat met minister Eppo Bruins (NSC) van Onderwijs om de negatieve impact van de bezuinigingen op studenten, docenten, onderzoekers en de Groningse economie te voorkomen. Tevens wordt het college gevraagd om Eerste Kamerleden op te roepen om de gevolgen van de bezuinigingen mee te nemen in hun afwegingen voor de stemming over de onderwijsbegroting waarin de bezuinigingen zijn opgenomen. De drie fracties vrezen namelijk dat de bezuinigingen ernstige gevolgen zullen hebben voor de werkgelegenheid en het innovatieklimaat in de regio.

Waar gaat het over?

Minister Bruins stelt bezuinigingen voor van €430 miljoen in 2025, oplopend tot €1,9 miljard per jaar vanaf 2028. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zou hierdoor jaarlijks minstens 80 miljoen euro verliezen, aldus rector magnificus Jacqueline Scherpen. Ook de Hanze en andere onderwijsinstellingen zullen voor miljoenen gekort gaan worden. Sinds de coalitie in de Tweede Kamer met oppositiepartijen CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 afgelopen herfst een politieke deal sloot over de onderwijsbezuinigingen, ligt de onderwijsbegroting op het bordje van de Eerste Kamer die er naar verwachting op 8 april over gaan stemmen. Leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) namen op dinsdag een manifest in ontvangst van Universiteiten van Nederland. Met dit manifest geeft de organisatie aan tegen de voorgenomen bezuinigingen in het hoger onderwijs te zijn.

Jim Lo-A-Njoe (D66): “De bezuinigingen raken Groningen in het hart”

D66-fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe benadrukt het belang van onderwijsinstellingen, zoals de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze, voor de lokale economie. “Deze bezuinigingen raken Groningen in het hart en hebben negatieve impact op onze lokale kenniseconomie en de innovatiekracht van het Noorden.” Pablo Vermerris van Student & Stad: “De voorgestelde bezuinigingen zouden voor Groningen als bruisende studentenstad een groot verlies zijn. Niet alleen gaat het banen van onderzoekers kosten, ook het dynamische karakter van de stad wordt erdoor aangetast.”