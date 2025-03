Oppositie maakt zich zorgen over incident met vuurwapen in lijnbus: “Wat geef je prioriteit?”

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De voltallige oppositie in de gemeenteraad spreekt zijn zorgen uit over een incident met een vuurwapengelijkend voorwerp in een lijnbus vorige week zaterdag. De partijen vragen zich af welke prioriteiten er gesteld worden bij dergelijke meldingen.

“We hebben vragen gesteld aan de bestuursadviseur van de gemeente wat er nu precies plaatsgevonden”, vertelt fractievoorzitter Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. “Daar is heel snel een reactie opgekomen. In het antwoord wordt uitgelegd wat er heeft plaatsgevonden. Maar een deel van de vragen is niet beantwoord. Wij willen namelijk graag weten waar dit vandaan komt. Wat heeft ervoor gezorgd dat de politie zo laat ter plaatse kon zijn? En is dat iets wat vaker gebeurd? En wat moet er gedaan worden om het te voorkomen.”

Zwartrijder bedreigd buschauffeur

Het incident waar de vragen over gaan vond vorige week zaterdag plaats. Rond 12.00 uur werd op het Overwinningsplein een buschauffeur bedreigd met een vuurwapen of iets wat daarop leek nadat de persoon betrapt was op zwartrijden. Nadat de zwartrijder de bus had verlaten werd er contact gezocht met de politie, waarop de surveillance-eenheid een aanrijtijd van twintig minuten had. Die twintig minuten zijn vijf minuten te lang als je ervan uitgaat dat dit een spoedgeval is. De agenten hadden ondertussen telefonisch contact gezocht met de buschauffeur. In samenspraak is besloten dat de chauffeur zijn weg kon vervolgen en dat er later een verklaring zou worden opgenomen. Afgelopen week publiekelijk bekendgemaakt dat dit anders had gemoeten.

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Veiligheid in een gebied mag niet in het geding komen”

Dat vindt Menger ook. “Je hebt het niet alleen over het busbedrijf en de chauffeur van de lijnbus. Er zijn namelijk ook passagiers. Wij willen graag weten of bekend is wie er in deze bus hebben gezeten en of aan hen ook slachtofferhulp is aangeboden. En zo niet, of dit nog gaat gebeuren.” Maar het belangrijkste waar het raadslid helderheid over wil hebben is de prioriteit. “Hoe kan het dat deze politiewagen op twintig minuten afstand was, waarbij er ook geruchten gaan dat het om dertig minuten gaat. Ik kan me voorstellen dat als er elders een ernstig incident is, dat je gebruik maakt van eenheden uit een ander gebied. Maar daarmee mag de veiligheid in dit gebied niet in gevaar komen. Als er een overval had plaatsgevonden of schietpartij, had het dan ook twintig minuten geduurd voor deze eenheid op het Overwinningsplein was? Daar wil ik een antwoord op.”

“Als er problemen zijn dan is het belangrijk dat we als raad daarover geïnformeerd worden”

Menger vindt het ook belangrijk dat de raad goed geïnformeerd wordt. “Als er binnen de politie problemen zijn vanwege bijvoorbeeld personeelstekorten, dan vind ik dat wij dit als raad zouden moeten weten. Het is niet handig als wij als raad achteraf worden geïnformeerd. Als we op tijd iets weten, dan kunnen we daar naar handelen, mocht dat nodig zijn.”