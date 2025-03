Opnieuw puntverlies PKC’83, Oranje Nassau onderuit tegen hekkensluiter

Foto Andor Heij.

Het was een beroerde zaterdagmiddag voor PKC’83 en Oranje Nassau. PKC kwam niet verder dan een remise tegen laagvlieger Stiens en ON verloor van de hekkensluiter.

Na de nederlaag tegen Velocitas vorige week, liet de koploper in de eerste klasse H, PKC’83, opnieuw punten liggen. Zaterdag werd het in en tegen Stiens 1-1.

Stefan de Vries opende de score voor Stiens halverwege de eerste helft. Pas in de slotfase wist PKC via Simon Schreiber een punt te pakken.

PKC blijft lijstaanvoerder, maar Broekster Boys naderde de Groningers tot op vier punten.

Oranje Nassau

Oranje Nassau verloor in dezelfde klasse in blessuretijd van de rode lantaarndrager Roden: 3-2. Via Robin van der Tuin kwam Roden voor. Ruendel Martina maakte de gelijkmaker. Michel Wardenier zette de Drenten na een uur weer op voorsprong. Peter van Son leek vlak voor tijd een punt te redden voor ON.

Maar nadat Youssef el Hami van ON rood had gekregen scoorde Wardenier de winnende voor Roden. Het was pas de tweede winst dit seizoen voor Roden. ON is achtste op vier punten van de promotie/degradatie plekken.

Het verslag van Velocitas – Be Quick staat hier.