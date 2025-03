Opnames Tussen Kunst en & Kitsch in het Groninger Museum

Kunstbezitters konden vandaag naar het Groninger Museum met hun juweeltjes (of prullaria). In het museum werden opnames gemaakt voor het AVROTROS-programma Tussen Kunst & Kitsch.

In totaal zijn zo’n 800 mensen naar het Groninger Museum getrokken. Een heugelijke dag voor presentator Frits Sissing: “Het is altijd een cadeautje om hier de opnames te mogen hebben. En het is ook nog mijn geboortestad, dus ik kom altijd graag even terug.”

Een van de bezoekers is student Meindert Knollema. Hij is naar het museum gekomen met een zilveren diadeem, met de vraag hoe oud het sieraad is. Aan de binnenkant staat wel een datum gegraveerd, 1967. “Ik wilde graag weten of dat klopte.”

Juwelen-expert Martijn Akkerman zegt dat het een ouder sieraad is. “Ik denk dat van 1840 of 1850 is. Iemand heeft hem geschonken aan een bruidspaar in 1967, maar het is veel ouder. Het was gebruikelijk om sieraden over te dragen, van generatie op generatie.”

Een leuke bijkomstigheid is dat het sieraad ook in waarde is gestegen. Hoeveel dat is, mag niet vóór de uitzending nog niet verteld worden. “Ik ben er blij mee”, kan Meindert erover zeggen.

Maar kitsch mag niet ontbreken in het programma. Een vrouw uit Hoogezand heeft een lichtblauwe klok meegenomen. De expert, Fred Kats valt meteen met de deur in huis. “Je had een winkel, die heette Galeries Modernes. Dat was een soort van Blokker.”

De vrouw kan haar lach niet inhouden. “Mijn opa zei al, ‘dit is niks waard’, maar ik wilde het toch weten uit nieuwsgierigheid. En het is een leuke dag zo, ik vind het fantastisch.”

De uitzending van deze aflevering Tussen Kunst & Kitsch vindt in het najaar plaats. De exacte datum moet nog bekend worden gemaakt.