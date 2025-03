“Openbaar vervoer in en rond de stad moet flink uitgebreid worden”

Foto Groningen Bereikbaar. Station Europapark

Het openbaar vervoer moet de komende jaren flink uitgebreid worden. Dat blijkt uit het concept van de Routekaart OV Groningen 2025 – 2040 van de gemeente.

Een verdere toename van autogebruik is vooral binnen de ringweg, niet meer (goed) mogelijk, wegens gebrek aan ruimte en de druk op de leefkwaliteit. Het openbaar vervoer moet daarom een grotere rol spelen, maar de kwaliteit en capaciteit daarvan staat nu al onder druk. Elke werkdag komen namelijk bijna 200 duizend mensen uit de regio om in de Stad te werken, onderwijs te volgen of gebruik te maken van de voorzieningen. Bovendien krijgt Groningen steeds meer inwoners en banen.

De gemeente ziet als belangrijkste opgaven het verbeteren van de betrouwbaarheid en doorstroming van het openbaar vervoer, het scheppen van ruimte voor nieuwe OV-knopen, het vergroten van de capaciteit in het OV en het verbeteren van het comfort ervan. Ook moeten OV-knooppunten als de stations Zuidhorn, Groningen Noord en Groningen Europapark een grotere rol krijgen, als overstappunt tussen trein en bus.

Cruciaal is volgens de gemeente de aanpak van de Lelylijn, de Nedersaksenlijn en het oplossen van de flessenhals Meppel. Daarvoor is ook veel geld van het Rijk nodig.