Op één na droogste maand in Groningen ooit gemeten

Foto: Erick Bakker

Maart is de op een na droogste maand sinds de metingen in 1901, vertelt Johan Kamphuis. De OOG-weerman laat weten dat april deze trend vooralsnog voortzet.

De afgelopen maand viel er 7,4 millimeter regen op Groningen Airport Eelde (het officiële KNMI-meetstation voor onze omgeving). Volgens Kamphuis was een record nog niet zeker, nu is het wel definitief; maart is de op een na droogste maand sinds de metingen in 1901. De droogste maand maart was in 1996, toen er 7,1 mm regen viel. Ook in maart 2012 en 2022 was het erg droog, met achtereenvolgens 10,6 en 11,9 mm in 31 dagen.

In maart konden we genieten van 226,8 uren aan zonneschijn. Deze laatste dag van de maand gaat dat record niet verslaan, vervolgt Kamphuis. “De 243.4 uur uit maart 2022 zal niet worden gebroken. Ook wat zonneschijn betreft staat maart 2025 dus op een tweede plaats.”

La Niña

De droogte heeft voor een deel te maken met het fenomeen ‘La Niña’. “Bij een La Niña zijn de zeewatertemperaturen in een deel van de Stille Oceaan nabij de evenaar lager dan gemiddeld. Af en toe veranderen de blokkerende hogedrukgebieden even van plek, waardoor zwakke storingen wat regen kunnen brengen, maar neerslag van betekenis levert dat dus niet op,” vertelt Kamphuis.

Droge zomer?

In april zal deze warme en droge trend voortzetten, al wordt het vanaf het weekend wel een stuk koeler. Neerslag valt daarentegen niet. Volgens Kamphuis is het niet zeker dat deze droge maanden een voorteken zijn voor een droge zomer: “Wel leert de ervaring dat een lange droge periode vroeg of laat weer gecompenseerd wordt door een langere natte periode.”