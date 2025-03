Op deze plekken in Stad moeten auto’s straks in de remmen

Foto via Google Maps - Streetview

In 2025 pakt de gemeente verschillende plekken aan waar te hard wordt gereden of gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Onder meer in de Oostparkwijk, Haren, Onnen, Reitdiep en in Beijum worden wegversmallingen, drempels en andere ‘remmende maatregelen’ genomen.

In de Oosterparkwijk zijn sommige straten al aangepast, zoals de Klaprooslaan, waar de herinrichting zorgt voor lagere snelheden. Maar op andere wegen zoals de Zaagmuldersweg wordt nog te snel gereden. Deze straat krijgt daarom een nieuwe inrichting en een lagere maximumsnelheid.

Voor straten waar herinrichting nog niet kan, komen tijdelijke maatregelen. Samen met bewoners wordt bekeken welke oplossingen het beste werken.

In de Vogelbuurt is de verkeerssituatie nog ruim, omdat het vroeger een industrieterrein was. Hierdoor wordt soms harder gereden dan toegestaan, wat onveilige situaties oplevert. Omdat de buurt nog in ontwikkeling is en er veel bouwverkeer rijdt, worden tijdelijke maatregelen genomen om de snelheid te verlagen.

Haren en Onnen

Vooral aan de oostkant van de Rijksstraatweg in Haren rijden auto’s en fietsers op dezelfde weg. Dat levert onveilige situaties op, stelt het gemeentebestuur, zeker op straten als de Onnerweg, Middelhorsterweg en Mellensteeg waar vaak te hard wordt gereden. De gemeente gaat hier fysieke maatregelen nemen om de snelheid te verlagen.

Ook in Onnen ervaren bewoners verkeersonveiligheid op de Dorpsweg, de belangrijkste route door het dorp. Deze weg wordt gebruikt door auto’s, bussen en landbouwverkeer. Hoewel de maximumsnelheid 30 km/u is, wordt hier vaak harder gereden. Samen met bewoners onderzoekt de gemeente welke extra maatregelen nodig zijn om de snelheid te beperken.

Professor Uilkensweg (Reitdiep)

De Professor Uilkensweg in de wijk Reitdiep is een belangrijke verbindingsroute naar de Zernike Campus en de Ringweg Groningen. Bewoners moeten deze drukke weg oversteken voor bijvoorbeeld de supermarkt en scholen. Toch wordt er vaak hard gereden. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, komen er snelheidsremmende maatregelen en extra voorzieningen bij kruisingen.

De gemeente is van plan om in totaal zo’n 1,25 miljoen euro te besteden aan de te nemen maatregelen, die dit jaar moeten worden uitgevoerd. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met alle voorgenomen aanpassingen.

