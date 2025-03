Onderhandelingen over nieuwe cao ziekenhuispersoneel geklapt, acties dreigen

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel zijn geklapt. Vakbonden FNV, CNV, NU’91 en FBZ overwegen acties.

De vakbonden onderhandelen al geruime tijd over een nieuwe cao met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de NVZ. De NVZ heeft 102 leden: 64 algemene ziekenhuizen in Nederland, 15 revalidatiecentra en 23 categorale instellingen waaronder het Martini Ziekenhuis en Koninklijke Kentalis in Haren. Onder de cao vallen zo’n 220.000 zorgmedewerkers. “Verbeteringen in de cao zijn juist zo hard nodig met het oog op de hoge werkdruk en personeelstekorten waar ziekenhuismedewerkers dagelijks mee worden geconfronteerd”, aldus FBZ-onderhandelaar Joyce Kuijpers.

Voor de nieuwe cao hebben de ziekenhuizen voor dit jaar een loonstijging van vier procent geboden, en voor volgend jaar is er een stijging van twee procent voorgesteld. De vakbonden noemen dit onvoldoende. Zij eisen een loonsverhoging van zeven procent per jaar. Behalve een hoger salaris wordt er ook een hogere reiskostenvergoeding en oplossing voor bereikbaarheidsdiensten gevraagd. De NVZ is teleurgesteld dat de onderhandelingen spaak zijn gelopen en noemt de inzet van de bonden ‘niet realistisch, te omvangrijk en onbetaalbaar’. De vakbonden gaan nu in gesprek met hun achterban. Zij vinden het ‘een zwaar gemiste kans’ dat NVZ zo weinig oog heeft voor wat werknemers nodig hebben. Acties zoals werkonderbrekingen en zondagsdiensten worden niet uitgesloten. Vakbond NU’91 noemt ze zelfs onvermijdelijk.