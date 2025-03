ON voltooit sterke reeks tegen top 3; PKC’83 loopt verder uit; Velo en BQ1887 spelen gelijk

Rick Wiersma in duel met een Broekster Boy (Foto Martijn Minnema)

Oranje Nassau versloeg vanmiddag op eigen veld de nummer 2 uit 1H, Broekster Boys. Koploper PKC’83 profiteerde en vergrootte het gat met de Fiezen naar zes punten. Be Quick 1887 gaf de zege weg in Winsum en Velocitas speelde ook gelijk.

Het was een cruciale reeks, onderkende ook Oranje Nassau trainer Erwin Heerlijn. Achter elkaar tegen de top drie uit 1H, bepalend voor het verdere verloop van het seizoen. “Als je uit die reeks weinig of geen punten haalt moet je vervolgens tegen al die concurrenten vol aan de bak, dat blijft ons nu bespaart” aldus Heerlijn. Oranje Nassau pakte eerder thuis al een punt tegen koploper PKC’83 en won vorige week op de Esserberg van nummer drie Be Quick 1887. Daar kwamen vanmiddag nog eens drie punten bij, nummer twee Broekster Boys werd op Coendersborgh met 2-1 verslagen. Zeven uit drie, een prima score tegen de top drie. Helemaal verbaast was Heerlijn ook niet “Ik vind dat we al een tijd weer goed voetballen na onze moeizame competitiestart. En dan volgen de resultaten ook. Al denk ik dat over de hele wedstrijd genomen een gelijkspel de verhoudingen goed weer had gegeven”.

Dat ON zou winnen, daar zag het in de eerste twintig minuten bepaald niet naar uit. Broekster Boys was de baas, drukte ON terug op eigen helft en kwam al na drie minuten op 0-1. Een voorzet werd terug gelegd op Broekster Boys spits Vincent Hoekstra en die schoot raak. In de eerste twintig minuten hoefde de Friese doelman niet in actie te komen en had hij de bal zelfs niet of nauwelijks aangeraakt. Het noopte ON trainer Heerlijn tot een omzetting. De omzetting had effect, niet alleen kwam de wedstrijd in evenwicht, ON scoorde ook vrijwel direct de gelijkmaker. Een puntgave voorzet van Djarni Leijdelmeier werd in de 23′ minuut door ON spits Ruendel Marina binnengekopt, 1-1. De wedstrijd meer in evenwicht, grote kansen bleven voor rust uit.



Na rust was Broekster Boys in de 52′ minuut dicht bij de 1-2, Frits Dantuma raakte de lat met een fraaie uithaal.

“In de tweede verschoof het momentum eigenlijk continu, als je dacht dat je het initiatief had was je het ook weer kwijt en had Broekster Boys de overhand weer en zo ging het om en om”, aldus Heerlijn. Broekster Boys moest op jacht naar de zege om het gat met PKC’83 niet groter te zien worden en in de slotfase leek ON eerder tevreden met een punt dan de gasten.

Maar terwijl het momentum bij de Friezen lag was het ON dat scoorde. Sam Niewold goochelde zich door de Broekster Boys defensie en speelde Sven Kesimaat aan. Die schoot ON in de 82′ minuut naar 2-1, beetje geluk want zijn niet al te harde schot werd van richting verandert. Het duurde even voor Broekster Boys zich van die tik hersteld had, ON kreeg mogelijkheden op 3-1. Die viel niet en zo kwam er toch nog een slotoffensief van de grond, even onverzettelijk als vorige week op de Esserberg trok ON de zege over de streep.

Een mooie start van de derde periode. ON verdediger Jim de Leeuw was blij dat ON de goede reeks ook in de derde periode voort kon zetten. “We bekijken het per wedstrijd en zien wel of we nog een rol in de derde periode gaan spelen. Voorlopig zijn het vooral dure punten in de strijd om het gat met de onderste vier groter te maken. Maar met de huidige vorm zouden we nog best een rol kunnen spelen. De zege is uiteindelijk bij de gelukkigste terecht gekomen, misschien hadden zij er net wat meer recht op gehad, het mag de pret niet drukken” aldus een tevreden Jim de Leeuw.

Oranje Nassau staat achtste, de voorsprong op nummer 11 is 7 punten, de achterstand op nummer vijf Drachtster Boys is 4 punten.

Erwin Heerlijn gaat Oranje Nassau na dit seizoen verlaten en heeft inmiddels ook een nieuwe club. Heerlijn gaat bij sc Heerenveen de 021 trainen. Zijn reguliere baan in Drachten zegt hij op. “Een droom komt uit, ik kan mij full time met voetbal bezig houden. Al ben ik nu eigenlijk ook al continu met voetbal bezig” glimlachte Heerlijn.

Koploper PKC’83 won uit bij Heerenveense Boys met 1-3 en door de nederlaag van Broekster Boys staat het nu zes punten los. Broekster Boys trainer Jan Bruin zei na afloop dat de titelstrijd in PKC voordeel beslist was vanmniddag. “Als wij nog wat gewild hadden hadden we hier vanmiddag moeten winnen”.

Mede met dank aan ON dus een ruime voorsprong voor PKC’83. Dat dankte de zege zelf mede aan topschutter Rob Schokker. Nadat Kevin Bakels na een kwartier voor 0-1 had gezorgd scoorde Schokker korte tijd later de 0-2. Kort voor rust werd de spanning terug gebracht, maar Schokker besliste het duel in de slotfase met zijn tweede.

Be Quick 1887 profiteerde maar deels van het puntverlies van Broekster Boys, het gaf in Winsum na rust een 2-0 voorsprong weg, het eindigde in 2-2. Siemen Krikke (8′) en Geertjan Liewes (’38) scoorden voor rust, twintig minuten na rust viel de aansluitingstreffer en zeven minuten later de 2-2. BQ1887 staat negen punten achter op PKC en drie punten achter op Broekster Boys.

Velocitas hield een punt over aan de thuiswedstrijd tegen Drachtster Boys. Halverwege de eerste helft namen de Friezen de leiding, tien minuten voor tijd schoot Kay Bootsma Velo langszij. Velocitas staat zevende met 1 punt meer dan Oranje Nassau.