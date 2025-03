OM eist tot vijf jaar cel tegen Stadjer en Friezen voor oplichting

Foto: Tom Veenstra

Het Openbaar Ministerie heeft tegen vier mannen, drie uit Leeuwarden en één uit Groningen, vier tot vijf jaar cel geëist, vanwege bankhelpdesfraude.

Het viertal zou, in wisselende samenstelling, zeker dertien personen hebben opgelicht voor zo’n kwart miljoen euro. De kwestie kwam eind 2023 aan het licht. De vrouw van een politieagent merkte een verdachte situatie op een vakantiepark in Gasselternijveen, Ze ging naar het vakantiehuisje van de vier mannen, rook een sterke wietgeur en zag drugs op tafel liggen. De mannen zaten achter een laptop. De vrouw gaf de kentekens door, waarna haar man in de politiesystemen registraties zag op cybercrime en handel in verdovende middelen. De agent vermoedde bankhelpdeskfraude.

De vier verdachten werden vervolgens bij het vakantiepark aangehouden en het vakantiehuisje werd doorzocht. Daarbij werden onder meer vier laptops, dertien telefoons en een grote hoeveelheid simkaarten in beslag genomen. Bij een doorzoeking van de woning waar drie van de vier verdachten in Leeuwarden verblijven trof de politie meer dan honderd simkaarten aan.

Het OM verdenkt de vier mannen van het deelnemen aan een criminele organisatie waarbij sprake was van oplichting, diefstal, computervredebreuk en witwassen. Dat het kwartet daarbij samenwerkte blijkt onder meer uit de onderlinge manier van communiceren en het gebruiken van versluierd taalgebruik. Zo belden ze slachtoffers via telefoons van anderen, deden zich voor als bankmedewerkers en logden daarna via software in op telefoons of computers van mensen. Een van hun slachtoffers raakte in drie dagen tijd een kleine 60.000 euro kwijt. Het geld werd van haar bankrekening overgemaakt op de rekening van iemand anders (een katvanger).

“Ik durf hier zonder aarzeling te zeggen dat de werkelijke omvang van de feiten waarbij verdachten betrokken zijn geweest veel groter is”, zegt de officier van justitie in de rechtbank in Assen. “Ik heb me wel eens afgevraagd welke beerput er open zou gaan als de inhoud van alle gegevensdragers beschikbaar zou komen.”

In deze zaak zwijgen de verdachten of komen zij volgens justitie met ‘volstrekt ongeloofwaardige kletsverhalen’. De officier van justitie eist vier tot vijf jaar cel tegen de drie verdachten uit Leeuwarden. Tegen de 27-jarige verdachte uit Groningen eist het OM 4,5 jaar.