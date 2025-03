OM eist 3 jaar gevangenisstraf tegen Stadjer (28) voor ‘sextortion’

Foto: MART PRODUCTION via Pexels

Het Openbaar Ministerie verdenkt een 28-jarige man uit Groningen ervan minstens achttien slachtoffers te hebben gemaakt in een sextortionzaak, oftewel seksuele afpersing. In de rechtbank in Zutphen eiste het OM vrijdag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar tegen de man.

Volgens het OM was de werkwijze van de man telkens dezelfde: hij benaderde andere mannen via een datingapp en ging daarna snel over naar chatten via WhatsApp. De man deed zich daar voor als minderjarig, zocht zijn slachtoffers op op sociale media en chanteerde hen vervolgens door geld en/of opwaardeerkaarten te eisen. Betaalden de slachtoffers niet, dan zou hij hen ‘ontmaskeren’.

“Dat heeft hij ook daadwerkelijk gedaan, door berichten op Facebook te plaatsen”, aldus het OM. “Dat kan een zeer ontwrichtende invloed hebben. Verdachte heeft welbewust en op geraffineerde manier persoonlijke gegevens van slachtoffers achterhaald en uitgezocht welke slachtoffers hij met ‘succes’ onder druk kon zetten om hem te betalen. Hij maakte ze kwetsbaar door hen ertoe te brengen erotische teksten en foto’s met hem te delen en maakte hiervan grof misbruik. Het enige doel van de afdreiging was geld verdienen ten koste van de slachtoffers.”

De man kwam vorig jaar juli op de politieradar en zijn huis werd doorzocht. Daarbij werden twee telefoons en een laptop in beslag genomen. Op die gegevensdragers trof de politie enkele duizenden bestanden aan die betrekking hebben op de datingapp. Het OM maakt daaruit op dat de Stadjer, naast de achttien personen die uiteindelijk aangifte deden, waarschijnlijk nog meer slachtoffers heeft gemaakt.

“We zien in Nederland een grote toename van gedigitaliseerde criminaliteit waaronder sextortionzaken. Achter elk geval van sextortion schuilt een slachtoffer, waarop de afpersing een ontwrichtende invloed kan hebben. En ook in deze zaak is daarvan sprake”, besluit het OM. “We zien vaak dat slachtoffers in dit soort zaken tot uitersten gedreven worden en dat ze zelfs beslissen om suïcide te plegen. Het plegen van dit soort feiten is berekenend en nietsontziend. Dat is verdachte uiterst kwalijk te nemen.”