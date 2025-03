Oeverzwaluwwand in Lettelberterpetten klaar voor gebruik

Foto: Sebastiaan Scheffer

Medewerkers van Het Groninger Landschap hebben de afgelopen dagen de oeverzwaluwwand in de Lettelberterpetten grondig voorbereid op het komende broedseizoen. Zo zijn alle gaten gevuld en is overtollige vegetatie verwijderd.

De betonnen wand is ruim tien jaar geleden geplaatst. In de wand was aanvankelijk ruimte voor zestig paartjes. Vanwege het grote succes is de broedwand in 2020 uitgebreid naar 120 plekken. De wand bestaat uit gaten met daarachter zandgrond, waarin de vogels hun eigen broedtunnels graven. De werkzaamheden worden nu uitgevoerd, omdat de oeverzwaluw binnenkort verwacht wordt. In de winter verblijven de zwaluwen in de Sahel-regio.

De oeverzwaluw, een kleine trekvogel die vrijwel overal ter wereld voorkomt, is een ware acrobaat in de lucht. Met zijn snelle, wendbare vlucht vangt hij insecten in de vlucht. Kenmerkend is zijn continue, kwetterende en zoemende zang tijdens de vlucht, die bij gevaar overgaat in luide alarmkreten. De oeverzwaluw broedt in kolonies en keert elk jaar terug naar dezelfde broedplaats.

Bekijk hier een reportage over de oeverzwaluw die OOG enkele jaren geleden maakte: