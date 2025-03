Nova Tech Lycurgus in zwaar weer; beslag gelegd op rekeningen grootaandeelhouder

Grote problemen voor Nova Tech Lycurgus. Vorige week vrijdag werd beslag gelegd op de bezittingen en bankrekeningen van de broers Ramón en Pascuál AB. Ramón AB is voor 75% eigenaar van de club (Nova Tech Lycurgus BV) en op de bankrekeningen zou ook geld staan dat bestemd is Lycurgus. Dat heeft direct gevolgen voor de financiële situatie van de volleybalclub.

De zwaarbevochten overwinning op Tectum Achel in Martiniplaza (3-2), blijkt een beladen overwinning. Afgelopen dinsdag meldt volleybalkrant.nl dat er mogelijk grote problemen zijn voor Lycurgus na een inval bij de grootaandeelhouder van Nova Tech Lycurgus BV. Het blijkt een volgend hoofdstuk in een reeks van negatieve berichten over de twee broers achter de naamgever van de Groningse volleybalclub.

Faillissement Nova Technology BV

Die naamgever is Nova Technology BV. Het bedrijf is opgericht door de gebroeders Pascuál en Ramón AB uit Emmen. Zij begonnen ooit met een incassobureau en richtten zich vervolgens op het automatiseren van bedrijven. In november 2023 nemen de broers een meerderheidsbelang in de volleybalclub. Ramón AB wordt voor 75% eigenaar van Nova Tech Lycurgus BV, de andere 25% komt in handen van de Stichting Topvolleybal Groningen. De financiële injectie betekent dat de club haar doelstellingen kan opschroeven. Er worden nieuwe spelers gecontracteerd en met de nieuwe hoofdcoach Mark Lebedew moeten er prijzen gewonnen worden.

In december 2024 wordt bekend dat Nova Technology BV failliet is verklaard. Op de eigen website geeft de club echter aan dat het faillissement geen invloed heeft op het huidige volleybalseizoen: “Nova Tech Lycurgus BV valt onder een geheel andere investeringsmaatschappij, waarmee de club niet geraakt wordt.” Dat verandert als op vrijdag 7 maart, in navolging van het faillissement van Nova Technology, een inval wordt gedaan bij Pascuál en Ramón AB, waarbij beslag wordt gelegd op hun bezettingen, waaronder de bankrekeningen van Ramón.

Veel onduidelijkheden

Volgens Arjan Taaij van het managementteam van Lycurgus raakt het beslag leggen op die rekeningen de ‘lifeline’ van de club: “De stroom van inkomsten die in de begroting is verwerkt is daarmee voorlopig bevroren. Dat geeft absoluut een aantal financiële uitdagingen waarvan we nu ook niet zo goed kunnen overzien wat daar exact de consequentie van is. Het is uiteindelijk aan de aandeelhouders, de RVC en de statutair-directeur om te bepalen welke keuzes en consequenties dat gaat brengen.”

Ook de spelersgroep houdt het bezig: “Ik denk er iedere dag aan” zegt Niels de Vries, die als speler al 7 seizoenen actief is voor de volleybalclub. “Het is een onzekere periode en je weet gewoon niet waar het naar toe gaat. Ik heb het beste voor met de club en wil dit seizoen gewoon mooi af kunnen maken. We hebben een team dat kampioen kan worden, dan zou het zonde zijn als dit ertussen komt en het hele proces verstoord.”

Maandag start het team met de trainingen voor de wedstrijd van zaterdag 22 maart, dan staat de uitwedstrijd tegen Tectum Achel op het programma. Of die wedstrijd al in gevaar is kan de club nog niet zeggen.