Noorderpoort dichtbij intrek in voormalige Camera Bioscoop aan Hereplein

Noorderpoort is, naar eigen zeggen, ‘in een vergevorderd stadium’ om haar intrek te nemen in de voormalige Camera Bioscoop in Stad. Het wil van het pand (in gemeentelijk bezit) een leerplek te maken voor de studenten van haar creatieve opleidingen.

Volgens Noorderpoort leent het voormalig bioscooppand zich uitstekend voor ‘contextrijk onderwijs’ en andere activiteiten binnen de creatieve industrie. Maar in het pand (wat de werknaam Campus Camera heeft gekregen) komt mogelijk ook horeca.

Noorderpoort laat weten dat de opleidingen in de creatieve sector mogelijk niet helemaal naar de binnenstad verhuizen vanaf de Verzetsstrijderslaan, waar ze nu zijn gevestigd. De mbo-instelling is nog steeds bezig met nieuwbouwplannen op deze plek, op een grasveld achter de huidige panden van Noorderpoort tegen het Stadspark aan.

In het pand zat tussen 1960 en 2006 de Camera Bioscoop aan het Hereplein. Het pand is sinds de sluiting eigendom van de gemeente, waarmee nu wordt samengewerkt bij de verhuizing.

Noorderpoort is, naar eigen zeggen, nog niet helemaal klaar met de ‘businesscase’ rond de inhuizing. Wel gaat het de komende tijd alvast activiteiten organiseren in het gebouw. De verwachting is dat vanaf het begin van het nieuwe studiejaar (september) de eerste activiteiten daar plaats gaan vinden.