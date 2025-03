Noorden brengt ‘nee’ tegen straaljagers op Eelde naar staatssecretaris

Burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo, Staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman en Yvonne Turenhout Gedeputeerde provincie Drenthe. - Foto via 'F-35 Nee'

Noordelijke bestuurders hebben vrijdag een signaal afgegeven aan staatssecretaris Tuinman van Defensie. Ze boden een “NO GO F-35” pakket aan tijdens een overleg over de uitbreidingsplannen van Defensie in Marnehuizen.

Het pakket is samengesteld door het Comité ‘F-35 NEE op Eelde’. Hierin werken 52 bewoners- en natuurorganisaties en recreatiebedrijven samen. Naast brieven van deze bewoners en ondernemers, kreeg de staatssecretaris honderd hartenkreten, krantenartikelen en andere opmerking van tegenstanders van de straaljagers aangeboden.

Defensie onderzoekt nog steeds of Groningen Airport Eelde ruimte kan bieden voor extra straaljagervluchten. Lelystad Airport blijft de beste kandidaat, maar staatssecretaris Tuinman (BBB) van Defensie houdt ook Groningen Airport Eelde in het vizier voor uitbreiding van de vliegcapaciteit met F-35’s. Dat zou jaarlijks 2.300 extra vliegbewegingen betekenen.

Volgens het comité geeft Defensie nog steeds te weinig informatie over wat een mogelijke komst van militaire jachtvliegtuigen naar Eelde betekent. De organisaties en omwonenden zijn bang voor geluidsoverlast, gezondheidsrisico’s en economische schade voor bedrijven in de regio.

Naast de provincies Groningen en Drenthe steunt ook de gemeente Groningen (met drie andere gemeenten in de omgeving) de oproep die burgemeester Marcel Thijsen (Tynaarlo) en Drents gedeputeerde Yvonne Turenhout vrijdagmiddag aan verantwoordelijk staatssecretaris Gijs Tuinman gaven.

Actiegroep ‘F-35 NEE op Eelde’ laat weten dat de actie van vrijdag niet de enige is, mocht Tuinman Eelde aanwijzen als uitvalsbasis voor straaljagers.