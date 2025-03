NK Tegelwippen is weer begonnen: “Versteende buurten zijn funest voor vogels, bijen en vlinders.”

Foto: NK Tegelwippen

Op 26 maart begon het jaarlijkse NK Tegelwippen. De aftrap vond plaats in de Korrewegwijk onder begeleiding van wethouder Groen en Klimaatadaptatie Mirjam Wijnja.

Tijdens het NK Tegelwippen is het doel dat zoveel mogelijk inwoners de tegels en stenen in de tuin vervangen door gras, bloemen, bomen en struiken. De tegels worden gewipt om meer ruimte te maken voor de biodiversiteit. “Versteende buurten zijn funest voor vogels, bijen en vlinders. Zelfs de meest bekende dieren zoals de merel of de egel hebben het momenteel moeilijk in de stad”, vermeldt het NK Tegelwippen.

Tegels tellen

Gewipte tegels kunnen gebruikt worden in de tuin als planten- en moestuinbak, als ondergrond voor een regenton of als insectenhotel. Maar je kunt ze natuurlijk ook laten ophalen door de tegeltaxi die vanaf 15 april weer zijn ronde maakt, meldt Duurzaam Groningen.

Om de telling goed bij te kunnen houden, is het de bedoeling dat de gewipte tegels worden gemeld op de website van het nk-tegelwippen.nl samen met een foto van het resultaat. Als het wippen van de tegels als een speer gaat en er meer dan 20m2 tegels worden gewipt kun je een klimaatsubsidie aanvragen bij de gemeente.

En de winnaar is…

Het NK Tegelwippen loopt van 21 maart t/m 31 oktober. De gemeente die de meeste tegels per inwoner wipt, wint ‘Gouden Schep’. De gemeente met de meeste gewipte tegels ‘Gouden Tegel’ en het beste land ‘Gouden Gieter’. Daarnaast maken bewoners die hun tuin het beste transformeren kans op de ‘Publiekswipper Award’ en het ‘Wipper van de Maand’ prijzenpakket.