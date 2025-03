Nieuwe tentoonstelling in Tschumipaviljoen reageert op voorbijgangers

Foto via Kunstpunt Groningen

Dit voorjaar vult kunstenaar Cas van Deurssen het Tschumipaviljoen in Groningen met zijn installatie Alu-Palooza. Vrijdagmiddag werd de nieuwe tentoonstelling feestelijk geopend.

Het werk bestaat uit aluminium structuren met composities van verschillende vormen, variërend van strak tot organisch. De installatie reageert direct op de architectuur van het paviljoen en de constante beweging rondom de rotonde. De installatie verandert voortdurend afhankelijk van de kijkhoek en snelheid van voorbijgangers. Kleuren en reflecties verschuiven, waardoor het werk een dynamisch karakter krijgt en lijkt samen te smelten met de omgeving.

Alu-Palooza is tot en met 15 juni 2025 dag en nacht te zien op het Hereplein in Groningen. De afsluiting volgt op een solotentoonstelling van Van Deurssen in de Kunstuitleen van Kunstpunt. Die is nog tot en met vrijdag te zien in het pand van Kunstpunt aan de Trompsingel.