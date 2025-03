Nieuwe statiegeldmachine aan de Peizerweg slokt duizenden blikjes en flesjes op

Foto: Joris van Tweel

Een nieuwe machine voor statiegeldflesjes en -blikjes staat sinds kort aan de Peizerweg. Met één groot voordeel: je kun de hele zak met flesjes en blikjes omkieperen in de machine.

De machine staat op het terrein van studentenhuisvesting The Village. Henri Tijsseling, manager van de The Village: “Ik heb deze machine in samenwerking met Statiegeld Nederland laten plaatsen. En wij dachten: een mooie locatie, dichtbij het centrum.”

Er kunnen heel wat blikjes en flesjes in. “We kunnen zo’n 5000 blikjes en 2000 à 3000 flesjes verwerken”, zegt Tijsseling. Die hoeveelheden worden op een dag makkelijk bereikt. “Onze piek was dat we twee of drie keer op een dag moesten legen.”

Wie zijn flessen of blikjes inlevert, krijgt naderhand een QR-code te zien. Via het betaalsysteem Tikkie wordt het geld dan direct gestort op de bankrekening.

“Per inworp krijgen wij een percentage”, zegt Tijsseling. Dit zijn geen enorme hoeveelheden, zegt hij. “Je wordt er geen miljonair van.”