Nieuwe ploeg provinciebestuurders mag aan de slag

Foto: Joris van Tweel

Het nieuwe provinciebestuur van Groningen is woensdag officieel geïnstalleerd. De gedeputeerden van BBB, PvdA, VVD en GroenLinks gaan de komende twee jaar aan de slag om het werk van hun in september opgestapte voorgangers af te maken, zij het met een nieuw coalitieakkoord.

Met een meerderheid in de Provinciale Staten was de stemming over de benoeming van de nieuwe gedeputeerden een formaliteit. Toch bleek niet elke gedeputeerde op brede steun van de oppositie te kunnen rekenen. Betwiste uitlatingen van BBB-gedeputeerde Gouke Moes (onder meer over het bekladden van een regenboogzebrapad) zorgden ervoor dat hij veertien van de veertig stemmen tegen kreeg.

Ook Karin Dekker (GroenLinks), oud-wethouder van de gemeente Groningen, kreeg slechts dertig van de veertig stemmen voor haar benoeming. De overige gedeputeerden werden met 34 stemmen aangesteld.

Geen gaswinning, geen kerncentrale, geen hogere motorrijtuigenbelasting

Het coalitieakkoord van de nieuwe partijen in het provinciebestuur wijkt weinig af van dat van hun voorgangers. Wel geeft het nieuwe college nu aan dat de gaswinning uit kleine velden zo snel mogelijk moet stoppen. BBB en VVD, die eerder nog ruimte boden voor gaswinning, steunen nu het besluit om deze versneld af te bouwen.

De provincie blijft ook tegen de komst van een kerncentrale in Groningen. Daarnaast heeft GroenLinks, als nieuwkomer binnen de coalitie, als concessie moeten accepteren dat er provinciale steun blijft voor Groningen Airport Eelde. GroenLinks liet wel weten te willen praten over de motorrijtuigenbelasting als er financiële problemen ontstaan, hoewel het coalitieakkoord stelt dat deze de komende twee jaar bevroren blijft.

Van vijf naar zes gedeputeerden

Het nieuwe college telt zes gedeputeerden, één meer dan voorheen. BBB levert twee gedeputeerden: Gouke Moes en Leo Wenneger. Voor de VVD treedt Erik-Jan Bennema aan, voor GroenLinks Karin Dekker en voor de PvdA Pascal Roemers. Susan Top (partijloos) blijft gedeputeerde en houdt de gaswinning in haar portefeuille.

Elke partij neemt specifieke beleidsterreinen op zich. BBB krijgt landbouw en energie, GroenLinks richt zich op financiën en milieu, de VVD neemt economie en mobiliteit voor haar rekening en de PvdA wordt verantwoordelijk voor wonen en leefbaarheid.

Veel nieuwe gezichten na coalitiebreuk

De vorige coalitie (BBB, Groninger Belang, ChristenUnie en PvdA) viel eind september na een conflict over de ontwikkeling van een windmolenpark bij de Eemshaven. In de maanden daarna werd duidelijk dat er nieuwe partijen nodig waren om een stabiel bestuur te vormen. Daarom werden Groninger Belang en de ChristenUnie ingeruild voor de VVD en GroenLinks.

Op Susan Top na is het hele college vervangen na de coalitiebreuk. Gedeputeerden Tjeerd van Dekken (PvdA) en Henk Emmens (BBB) kondigden zelf aan te stoppen. De partijen van gedeputeerden Johan Hamster (ChristenUnie) en Bram Schmaal (Groninger Belang) zaten niet meer aan de onderhandelingstafel en hebben daardoor ruim baan moeten maken.