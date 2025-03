Nieuwe plannen voor Kop van de Wijert: meer groen, woningen en ontmoetingsplekken

Luchtfoto van de Kop van de Wijert (via Gemeente Groningen)

De gemeente Groningen heeft ambitieuze plannen voor de vernieuwing van de Kop van de Wijert. Vier belangrijke locaties in de wijk moeten een nieuwe invulling krijgen. De focus ligt, zo stelt het gemeentebestuur, op meer groen, meer woningen en het creëren van levendige ontmoetingsplekken.

De gemeentelijke wijkpost in de Duinkerkenstraat, die naar verwachting in 2027 verhuist, maakt plaats voor een herbestemming van het huidige pand aan de Van Lenneplaan. Het voormalige politiebureau en de wijkpost krijgen een nieuwe maatschappelijke functie. De panden blijven behouden en worden waarschijnlijk omgevormd tot ruimtes voor buurtinitiatieven of kleinschalige bedrijven. De buitenruimte rondom de gebouwen wordt groener ingericht en krijgt een wandelroute die de wijkpost verbindt met de Van Lenneplaan en de groene zone aan de noordkant van de wijk.

De voormalige VNN-locatie aan de Vondellaan maakt plaats voor nieuwbouw met ruimte voor woningen in het middenhuur- en koopsegment. De plint van het nieuwe gebouw biedt ruimte voor maatschappelijke functies, zoals een buurtcentrum of praktijkruimtes. Rondom het gebouw komt een groen plein, dat aansluit op de buitenruimte van de naburige sporthal en school. Parkeren wordt buiten het zicht opgelost, zodat voetgangers en fietsers volop ruimte hebben.

Aan de Van Eedenstraat komt vervangende nieuwbouw voor de 20 appartementen van Patrimonium in de Molukse buurt. De kwaliteit van deze woningen is nu niet goed genoeg, aldus het college. Daarom komt er nieuwbouw met woningen die gericht blijven op de Molukse gemeenschap, met gemeenschappelijke ruimtes en ontmoetingsplekken. De voortuinen en achterliggende bergingen blijven behouden, zodat de oorspronkelijke structuur en sfeer gewaarborgd blijven.

Een andere belangrijke plek die wordt aangepakt, is het buurtplein aan de Van Lenneplaan. Dit plein zal worden omgevormd tot een groene ontmoetingsplek, maar wel met ruimte voor de winkels. De ruimte wordt vergroend, krijgt meer zitgelegenheid en er komt extra verlichting om de sfeer te verbeteren.

Openbare ruimte: groen, groener, groenst

Als laatste wordt ook de rest van de openbare ruimte in de omgeving aangepakt. Er komt een wandelroute over het collectieve binnenterrein van de Wijkpost om de noordkant van de Van Lenneplaan te verbinden met de Brailleweg, via het buurtparkje op de Kop van de Wijert. Langs de A28 zal de groenstrook worden verbeterd, ook om het geluid van de snelweg terug te dringen.

De echte ‘Kop van De Wijert’, het grasveld (met pannakooi) tussen de Brailleweg en de Van Edenstraat, stond op de rol om ook bebouwd te worden. Maar dat past volgens het college niet bij het verkeer zoals dat nu loopt. Daarom is de gemeente van plan er een mini-parkje met meer sport- en spelvoorzieningen te bouwen. Daarnaast zouden er meer bomen kunnen komen.

Een volledig overzicht van alle plannen die woensdag zijn gepresenteerd, is hier te lezen. De plannen zijn nog niet in beton gegoten en er wordt de komende tijd nog aan geschaafd. Ook de gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de plannen.