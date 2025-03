Nieuwe parkeerregels krijgen veel kritiek: ‘Pure geldklopperij’ | OOG Panel

“Geldklopperij”, “een melkkoe” en “Amsterdamse toestanden”. Het OOG Panel is kritisch op de nieuwe parkeerregels van de gemeente Groningen: drie op de vier panelleden zijn tegen de visie van de gemeente. Vooral de uitbreiding van de tijden van het parkeren op straat, de daarbij gestegen kosten en de nieuwe bezoekerspas kunnen rekenen op negatieve reacties.

Door Jorrit Tempels & Maarten Siepel

Sinds 1 januari gelden er nieuwe parkeerregels in de stad. Met de nieuwe parkeerregels wil de gemeente meer ruimte maken voor voetgangers, fietsers, groen en een goede leefomgeving. Ook wil de gemeente hiermee de bestaande parkeerplaatsen toegankelijk houden voor bewoners en hun bezoek. Dat betekent onder andere dat parkeren op straat duurder is geworden, parkeertijden zijn uitgebreid en er zijn aanpassingen rondom de bezoekers- en bewonersvergunning.

Het OOG Panel is kritisch op een aantal van deze maatregelen. De zondagmaatregel kan rekenen op de meeste kritiek van de Groningers. In verschillende buurten en wijken rondom de binnenstad moet je nu ook op zondag tussen 12.00 uur en 17.00 uur betalen als je de auto parkeert op straat. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Korrewegbuurt, Oosterpoortbuurt en de Schildersbuurt. Ruim 79 procent van de panelleden geeft aan tegen deze maatregel te zijn. Het panel geeft aan het gevoel te hebben dat de gemeente vooral een financieel slaatje uit de nieuwe regels wil slaan. “Weekenden worden veel gebruikt voor bezoekjes. Zo jaagt de gemeente mensen op kosten”, zegt iemand. Meerdere Groningers geven het belang van bezoek op de zondag aan: “Zondag is juist bezoekdag voor veel mensen. Dit zorgt ervoor dat mensen niet meer komen. Dit is absurd.” Buurtbewoners die op plekken wonen waar je nu op zondag moet betalen, zijn wel tevreden: “Ik ben voor betalen op zondag in de Noorderplantsoenbuurt, waar ik woon. Op zondag zijn er te veel parkerende auto’s voor een bezoek aan de binnenstad of het Noorderplantsoen. Zeker tijdens evenementen in het plantsoen was de parkeerdruk extreem en werd je als bewoner gedwongen om te parkeren op vele minuten lopen.”

Verhoging parkeerkosten

In de wijken en buurten rondom de binnenstad is de prijs voor het parkeren op straat veranderd van 2,70 euro naar 4,50 euro per uur: een verhoging van 67 procent. Meer dan drie op de vier panelleden (77 procent) zijn tegen deze prijsstijging. “4,50 euro is toch niet meer te doen? Hoe wil je dit aan bezoekers verkopen? Plus hoe moet de stad in trek blijven voor toeristen met deze prijzen?”, zegt een panellid. Een ander: “Je mag best geld vragen voor gebruik van de grond, maar nu wordt het een middel om mensen uit de auto te dwingen en om de gemeentekas te spekken. Totaal buiten proportioneel.”

Een kwart van het OOG Panel is dus voor de prijsstijging. Een tevreden panellid zegt: “Ik ben voor betaald parkeren. Mensen die het nodig vinden met de auto naar de stad te komen kunnen beter een P+R of een parkeerplaats opzoeken. De drukste dag om te parkeren bij mij in de buurt was altijd zondag en dat vind ik eigenlijk nergens op slaan.” Panelleden die voor deze prijsstijging zijn vinden dat het normaal is dat mensen moeten betalen om tijdelijk gebruik te maken van een stuk openbare ruimte. Ze vinden het goed dat de auto meer uit de stad wordt geweerd en daarmee er ook meer ruimte komt voor de auto’s van bewoners. Iemand ziet ook een sociaal aspect: “Hopelijk gaan bewoners vaker lopen en fietsen. Dan is er ook meer tijd om elkaar te groeten en om oogcontact te maken. De wereld ziet er mooier uit.”

Bezoekerspas

De afgelopen tijd was er al veel te doen over de bezoekersvergunning, ook wel de bezoekerspas genoemd. Verschillende politieke partijen stelden al vragen in de gemeenteraad en er werd ook een petitie gestart door bewoners van de wijk Corpus den Hoorn. Wethouder Philip Broeksma, die over de parkeerregels gaat, geeft aan dat er na een jaar gekeken gaat worden of er aanpassingen nodig zijn.

De vorige bezoekersvergunning hield in dat je jouw bezoek in de meeste wijken voor zestien uur per week kon laten parkeren. Volgens de gemeente vroegen inwoners om van het weeksaldo een jaarsaldo te maken. In de nieuwe regeling betaal je een bedrag van 37,50 euro, waarvoor je 150 bezoekuren krijgt. Extra uren kosten 0,50 euro per uur, waarbij je tot maximaal 650 uur extra kan bijboeken. Volgens de gemeente is tachtig procent van de inwoners goedkoper uit met de nieuwe bezoekerspas. Uit haar onderzoek blijkt dat deze groep niet meer dan 150 uur gebruikte in een jaar.

De helft van het OOG Panel heeft momenteel een bezoekerspas (48 procent). Drie op de vier panelleden die een bezoekerspas hebben, zijn tegen de nieuwe versie van de vergunning. Ze zijn bang dat ze niet genoeg uren hebben: “150 uur is omgerekend nog geen drie uur per week. Dat is wel erg weinig. Stel je krijgt elke week je kinderen op bezoek die ook boodschappen doen, wat klusjes en schoonmaken, dan zit je zo op vier tot vijf uur per week. Uren bijkopen is wel heel prijzig.” En: “De bezoekersvergunning is voor mij extreem duur geworden. Mijn moeder past wekelijks op waardoor ik aan 150 uur per jaar veel te weinig heb. Leuk dat bijkopen, maar ook dat tikt behoorlijk aan als je dit over een heel jaar trekt.”

Toch zien sommigen ook voordelen. Positieve panelleden zijn blij dat ze flexibeler hun uren kunnen gebruiken doordat het weeksaldo in een jaarsaldo is veranderd: “Er waren zo veel weken dat ik geen gebruik maakte van de bezoekersvergunning, terwijl er ook weken zijn geweest dat binnen twee dagen de uren op waren en ik alsnog een paar keer per dag naar die paal moest lopen voor mijn bezoek.”

Bewonersvergunning

Minder uitgesproken zijn de panelleden over een verandering bij de bewonersvergunning. In en rondom de binnenstad mag je nog voor maar één auto een bewonersvergunning aanvragen. Als je vóór 1 januari 2025 twee of meer bewonersvergunningen hadd verlengd, mocht je die houden. Bijna een derde van het OOG Panel (31 procent) is voor deze maatregel, terwijl de helft tegen is. Een tegenstander zegt: “Ik begrijp dat de stad meer autovrij gemaakt dient te worden. Alleen heb je in deze wijken natuurlijk ook gewoon gezinnen waarbij de beide ouders een eigen auto nodig hebben, voor werk bijvoorbeeld. Zij kunnen nu geen parkeerplek krijgen voor deze tweede auto.” Voorstanders vinden dat één auto wel genoeg is, gezien de parkeergelegenheid in de wijken.

Bron: OOG Groningen

Reactie wethouder Philip Broeksma

Wij legden de resultaten van het OOG Panel voor aan wethouder Philip Broeksma, die eindverantwoordelijk is voor het parkeerbeleid. Hij zegt onder andere het volgende:

“Probeer goed te kijken naar het pakket als geheel. Het starttarief van de bezoekersvergunning is veel lager geworden. De weinig parkeerders gaan erop vooruit en zij die veel parkeren betalen inderdaad wat meer. Wij denken dat dat binnen de perken blijft, maar voor twintig procent is het meer dan het was. Daar draai ik niet omheen. Voor tachtig procent wordt het echt goedkoper, soms tientallen euro’s per jaar. Dat betekent ook dat we de tijden van betaald parkeren hebben uitgebreid en soms duurder hebben gemaakt voor de mensen die van buiten komen.”

Wel liggen eventuele aanpassingen van het parkeerbeleid op tafel, volgens de wethouder. “We gaan het beleid evalueren. Worden er ook uren bijgekocht voor de bezoekersvergunning? Hebben mensen een tekort aan uren? Zijn de tarieven te hoog of te laag? Daar gaan we naar kijken, zodat we eventueel aan de knoppen kunnen draaien.”

Verantwoording

Verantwoording

De vragenlijst over de nieuwe parkeerregels van de gemeente Groningen is verspreid onder de leden van het OOG Panel en gedeeld via de social media kanalen en website van OOG. In totaal resulteerde dit in 2145 respondenten die aangeven dat ze in de gemeente Groningen wonen en de vragenlijst volledig hebben ingevuld. OOG kan niet controleren of de respondenten daadwerkelijk uit de gemeente komen. Van het OOG Panel, dat hiervoor bestond uit 1388 panelleden, vulden 496 van hen de vragenlijst volledig in.

Van de respondenten geeft meer dan zevenenvijftig procent aan zich te identificeren als man. Ongeveer negenendertig procent geeft aan een vrouw te zijn. Daarnaast zien we dat de oudere leeftijdscategorieën oververtegenwoordigd zijn. Zo geeft meer dan vierenvijftig procent aan vijftig jaar of ouder te zijn. De demografische gegevens komen niet overeen met de demografie van gemeente Groningen. De uitslagen van deze vragenlijst zijn dan ook niet volledig representatief voor de gehele bevolking van de gemeente.

Van alle deelnemers geeft 86 procent aan in het bezit van een auto te zijn of hiervan gebruik te maken in zijn of haar wijk. OOG heeft gekeken of daadwerkelijke verschillen zitten tussen autobezitters en niet-autobezitters rondom de nieuwe parkeerregels. Hoewel niet-autobezitters positiever zijn over het parkeerbeleid, levert dit niet noemenswaardige verschillen op voor het algehele beeld.

Deze vragenlijst is mede mogelijk gemaakt door Onderzoekdoen.nl.

Dit artikel/project is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.