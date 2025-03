Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat vanaf maandag deels afgesloten door werkzaamheden

Foto via Google Maps - Streetview

Vanaf komende maandag tot en met halverwege juni is de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat in Groningen in fases afgesloten.

Het gaat om het deel tussen de Grote Kruisstraat en de Noorderhaven. De werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd, te beginnen bij de Noorderhaven. Elke fase duurt ongeveer vier weken.

Voetgangers en bewoners kunnen gebruik blijven maken van de voetpaden. Fietsers en auto’s worden omgeleid via de Nieuwe Boteringestraat. De kruisingen in de straat blijven zoveel mogelijk open.