Nieuwe informatieborden onthuld over verkoelende werking van bomen

Foto: Annemar Smid

Op de Grote Markt in Groningen zijn maandagmiddag drie informatiepanelen onthuld over het belang van bomen bij het tegengaan van hitte in de stad. De borden geven uitleg over een onderzoek van de TU Delft naar de verkoelende werking van bomen. De onthulling werd gedaan door wethouder Mirjam Wijnja.

Hoewel het onderzoek bij de TU Delft nog niet is afgerond, is volgens de onderzoekers al wel duidelijk dat bomen een grote rol spelen in het tegengaan van hittestress, vooral in steden. Volgens onderzoeker Lea Hartmeyer verkoelen bomen op drie manieren. “De bomen verdampen water uit hun wortels en ze geven schaduw. En ze veranderen eigenlijk ook windpatronen. En dat zijn de drie verschillende mechanismen die samen een koelingseffect opleveren van bomen.”

Het effect van bomen verschilt per soort, legt Hartmeyer uit: “Er zijn verschillende dicht groen, verschillend groot, verschillend breed. Dat beïnvloedt hoeveel bomen de stad koelen. De exacte temperatuurverschillen hangen af van meerdere factoren. Er is iets als luchttemperatuur, maar ook een omgevingstemperatuur. Die kan bijvoorbeeld dertig tot veertig graden verschillen in de schaduw van een boom.”

College is blij met bomen

De bomen op de Grote Markt werden eind 2023 geplaatst, onder meer om ook hier de eerder genoemde ‘hittestress’ tegen te gaan. “Wij zeggen eigenlijk altijd: bomen zijn geweldig. Om heel veel verschillende redenen,” aldus Wijnja. “Mensen worden er gelukkig van, mensen worden er gezonder van. Maar bomen zijn ook heel erg belangrijk als het gaat om het tegengaan van hittestress, van wateroverlast. Dat zijn problemen die eigenlijk door klimaatverandering steeds meer voorkomen. Heel veel bomen planten is een hele goede manier om dat tegen te gaan. Dus om water vast te houden, maar ook om te verkoelen op een hele warme dag.”

Ook op andere plekken wordt het principe van de Grote Markt in de toekomst gebruikt. “In Meerstad hebben we de afgelopen jaren bijna duizend extra bomen geplant. Het moet Meerstad een groene, koele en gezonde wijk maken. In alle nieuwe wijken waar we mee bezig zijn, zoals De Suiker, gaat dat ook gebeuren.” Daarnaast wordt ook bij herinrichtingen van straten rekening gehouden met extra bomen. “Overal waar we bijvoorbeeld een straat opnieuw inrichten, zie je meer bomen terugkomen dan er voor die tijd waren.”

Subsidie mogelijk bij planten nieuwe bomen

Inwoners kunnen zelf ook bijdragen door bomen in hun eigen tuin te planten. “Als je naar de oppervlakte van de gemeente kijkt, dan is een deel openbare ruimte, dus daar gaat de gemeente over,” zegt Wijnja. “Maar het grootste gedeelte is privéterrein van bewoners. Dus wat enorm helpt, is als inwoners zelf ook bomen planten. We hebben daar subsidiemogelijkheden voor, daar kunnen mensen voor op de website kijken. Of ze kunnen naar de Grote Markt komen, want er zit een QR-code op het bord bij een van de bomen. En als je die scant, dan kom je ook uit bij alle mogelijkheden.”