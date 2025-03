Nieuwe coalitie in Groningen: BBB, VVD, GroenLinks en PvdA sluiten akkoord

Foto: Joris van Tweel

BBB, VVD, GroenLinks en PvdA sluiten een nieuw coalitieakkoord. Het akkoord wordt dinsdagavond gepresenteerd.

De oude coalitiepartners (BBB, Groninger Belang, ChristenUnie en PvdA) zagen eind september basis meer zagen om met elkaar door te gaan. De breuk ontstond door een conflict over de ontwikkeling van een windmolenpark bij de Eemshaven. In het coalitieakkoord was afgesproken dat de ontwikkeling van het park zou doorgaan, in tegenstelling tot de aanleg van nieuwe windparken. De BBB, de grootste partij binnen de coalitie, stemde tegen deze afspraak, samen met twee leden van Groninger Belang. Uiteindelijk besloot de ChristenUnie dat de verdeeldheid zorgde voor een vertrouwensbreuk.

Eind december werd al bekend dat de vier partijen samen een nieuwe provinciebestuur wilden gaan vormen. Mattias Gijsbertsen (GroenLinks), Rikus Jager (CDA) en Mirjam Pauwels (VVD) leidden de formatie.

Wie er in het provinciebestuur komt is nog niet bekend gemaakt. Dat moet dinsdagmiddag duidelijk worden. Henk Emmens (BBB) en Tjeerd van Dekken (PvdA) keren niet terug in het provinciebestuur. De partijen van Johan Hamster (ChristenUnie) en Bram Schmaal (Groninger Belang) zaten al niet meer aan de onderhandelingstafel. Daardoor zou alleen de partijloze Susan Top in een nieuw provinciaal college plaats kunnen nemen.

De installatie van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten staat gepland voor 19 maart.