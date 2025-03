Nieuwe cao voor personeel verpleeghuizen en thuiszorg

De vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor personeel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en in de thuiszorg.

De nieuwe cao loopt van 1 januari dit jaar tot en met 31 augustus volgend jaar. De lonen stijgen stapsgewijs met in totaal 7,5 procent. Op 1 juli van dit jaar krijgt het personeel er 4 procent bij en een jaar later komt de overige 3,5 procent erbij. Ook zijn er afspraken gemaakt over de veiligheid van het personeel. Medewerkers hoeven niet langer hun achternaam op hun badge te vermelden en hoeven niet meer alleen op huisbezoek als ze zich daarbij onveilig voelen.

Medewerkers die minimaal 20 uur per week werken kunnen drie jaar voor hun pensioen minder gaan werken. Ook jongere werknemers gaan meer verdienen: zij krijgen vanaf hun 21e een volwassen loon. Verder gaat de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer omhoog.

Werknemers krijgen ook meer regie en zeggenschap over hun werkdagen. Dat maakt het ook voor nieuwe werknemers aantrekkelijker om in deze sector te komen werken. En flexibiliteit wordt voortaan beloond: voor elke dag die je extra komt werken, bovenop de afgesproken dagen, krijg je een bonus van 25 euro

De onderhandelingen verliepen moeizaam en hebben zelfs enkele maanden stilgelegen, De afspraken worden nu voorgelegd aan de leden van de vakbonden en in stemming gebracht.