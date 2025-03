Nieuwe campagne biedt steun aan mantelzorgers

Foto: Sabine van Erp via Pixabay

De gemeente Groningen en Steunpunt Humanitas lanceren maandagavond de nieuwe mantelzorgcampagne ‘Voor wie zorg jij?’ Met deze campagne wil de gemeente mantelzorgers bereiken en hen laten weten dat er ondersteuning beschikbaar is. Maaike Louwsma van Steunpunt Humanitas was maandagochtend te gast in de Ochtendshow om over de campagne te vertellen.

Mantelzorgers zijn mensen die allerlei soorten steun bieden aan familieleden, buren of kennissen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Vaak beseffen mantelzorgers niet dat ze mantelzorger zijn en wat er mogelijk is om hun zorgtaak te verlichten.

De campagne vraagt daarom aandacht voor het beter herkennen van mantelzorgers door werkgevers, vrijwilligers en verwijzers, zoals zorgprofessionals. Betrokkenen kunnen vanaf maandagavond terecht op de website voorwiezorgjij.nl voor informatie, tips, ervaringen en organisaties die hulp bieden. Belangstellenden zijn ook welkom bij de lancering van de campagne, maandagavond vanaf 20.00 uur in het Forum.