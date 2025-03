Nieuw gedicht in Poëzievitrine provinciehuis

Foto: Rieks Oijnhausen

Aan de zijgevel van het provinciehuis is vrijdagmiddag een nieuw gedicht onthuld. Het gedicht ‘Opbreken’ van Aly Freije is het komende jaar te zien in de Poëzievitrine aan de Turfsingel.

De onthulling vond plaats door gedeputeerde Susan Top en vertegenwoordigers van Stichting Straatpoëzie Groningen. Aly Freije, die opgroeide in de Veenkoloniën, is de derde dichter in de vitrine. Haar gedicht wordt begeleid door een illustratie van fotograaf Annemarie van Buuren.

De Poëzievitrine is een initiatief van de provincie en Stichting Straatpoëzie Groningen. Dit is een expositieruimte voor straatpoëzie, speciaal bedoeld om gedichten van Groningse dichters een plek te geven in het straatbeeld. Elk jaar wordt er een nieuw gedicht geplaatst.