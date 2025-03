Nederlaag Gorecht; HFC’15 dicht bij periodetitel na zege

Anotidaishi Lionel Matarurse (9) namens Mamio op jacht naar een doelpunt tegen Haren (Foto Martijn Minnema)

In de titelstrijd in 2I leed Gorecht een kostbare nederlaag. Onderin was er winst voor Helpman. HFC’15 boekte in de vierde klasse D een knappe zege op koploper ODV en Mamio pakte in 4E onderin drie dure punten.

2I

Gorecht was één van de drie koplopers in 2I maar verloor thuis van Achilles 1894 en daardoor is Nieuwleusen nu alleen koploper. Gorecht kwam nog wel vlot op voorsprong, Steef Borgman scoorde al in de derde minuut. Nog voor rust kwam Achilles op gelijke hoogte. In de slotfase nam Achilles de leiding, kort voor tijd maakte Bob Poorta er 2-2 van. Maar in de laatste minuut ging er Achilles er met de zege vandoor, 2-3.

Helpman verliet de laatste plaats, het steeg dankzij een 3-0 zege op Gramsbergen twee plekken en staat nu op een nacompetitieplek. Huub Rudolphy opende binnen vijf minuten de score, Tim van Dorp scoorde direct na rust en Tim Sanders maakte er 10 minuten voor tijd ook nog 3-0 van. De achterstand op nummer 7 Be Quick’28 is maar 3 punten.

3R

The Knickerbockers kwamen bij hekkensluiter Borger niet verder dan 3-3 en zagen daardoor de achterstand op koploper Zuidlaren groeien tot 5 punten. Han van Dijk voorkwam kort voor tijd een nederlaag door er nog 3-3 van te maken. Tobias Stel en Melle Kramer scoorden de andere TKB treffers.

De andere stadsclubs in 3R moeten vooral naar onderen kijken. Be Quick 1887 versloeg Lewenborg (2-1) en staat daardoor vier punten boven de nacompetitiestreep op plek 7 met 23 punten. VV Groningen verloor met 3-1 bij Lycurgus en staat 1 punt achter Be Quick achtste. Lewenborg is negende met weer 1 punt minder dan VV Groningen. Groen Geel verloor met 3-1 bij Wildervank en staat nog slechts op doelsaldo boven de streep. Directe degradatie lijkt geen optie voor de Stadsclubs boven de streep, Groen Geel heeft 19 punten en staat 11 punten voor op de twee rechtstreekse degradanten.

Lycurgus won dus met 3-1 van VVG, daarmee werd de voorsprong op de onderste twee vergroot tot 6 punten en de achterstand op de veilige tiende plek is vijf punten. Tieme Schiphof boog voor rust een 0-1 achterstand om in een 2-1 voorsprong, twintig minuten voor tijd besliste Dylan van der Spoel de wedstrijd.

4D

De opdracht voor HFC’15 was geen makkelijke, koploper ODV moest verslagen worden om op pole position te blijven in de strijd om de tweede periode. De klus werd met glans geklaard. Dankzij een 3-0 zege staat HFC’15 in de tweede periode nu drie punten voor op Niekerk, bovendien is het doelsaldo 7 doelpunten beter. Volgende week valt de beslissing, HFC’15 speelt dan uit tegen nummer 7 Grootegast. Rick van Lent was met twee treffers de grote man, de andere goal werd gescoord door Tristan Hilgen. Door de sterke reeks doet HFC’15 ook mee in de titelstrijd. De achterstand op de (nieuwe) koploper is twee punten, maar HFC heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

4E

Mamio staat in de onderste regionen maar boekte vanmiddag een ruime thuiszege op Haren. Op de Parrel werd het 6-2.

In een eerste helft vol kansen over en weer scoorde Mamio na negen minuten als eerste. Vijf minuten later kwam Haren op gelijke hoogte maar weer vijf minuten later sloot Anotidaishi Lionel Matarurse een mooie rush doeltreffend af. Nog voor rust kwam Mamio op 3-1 waarna het na rust uitliep naar 5-1. Nadat Haren wat terug deed schoot Mamio nog eens raak, 6-2.

Mamio staat op plek 10 met 20 punten voorsprong op de puntloze hekkensluiter en enige rechtstreekse degradant ZEC. Wat betreft de nacompetitie tegen degradatie is ZNC (ook maar 4 punten) al uit zicht. De voorsprong op nummer twaalf (ook een nacompetitieplek) WVV bedraagt echter maar vier punten. Haren heeft 3 punten meer dan Mamio.

Omlandia staat derde, het won met 3-0 van De Heracliden en staat 8 punten achter op de koploper.