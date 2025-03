Nederlaag Gorecht, Helpman wint kelderduel, periode voor HFC’15

Helpman-VEV'67 (Foto Martijn Minnema)

Gorecht verloor zaterdag in de tweede klasse I. Helpman boekte onderin een nuttige zege. HFC’15 werd in 4D periodekampioen.

Gorecht verloor voor de tweede keer op rij. In en tegen middenmoter Gramsbergen ging de ploeg uit Haren met 2-1 onderuit. Gramsbergen was voor rust beter, maar na de pauze was Gorecht bovenliggend. Steef Borgman scoorde voor Gorecht, dat derde is met drie punten achterstand op Nieuwleusen en Noordscheschut.

Helpman won in Leek de degradatiewedstrijd in 2I met 2-1 van VEV’67. Helpman kwam via Tim van Dorp en Danny Dijkstra voor, voordat VEV wat terug deed. Helpman klom naar de elfde plek en moet nog een plaatsje zien te stijgen om zich veilig te spelen.

Derde klasse

In 3R won The Knickerbockers de derby van Be Quick (zaterdag). Op Zernike werd het 3-2. Luuk Janssen en Sietze Vissers zetten de studenten op 2-0. Mick Dollenkamp maakte er 2-1 van. Han van Dijk zorgde na de rust voor 3-1. Senn Boersma had het slotakkoord: 3-2. TKB is vierde en Be Quick zevende in 3R.

De andere derby tussen FC Lewenborg en Lycurgus werd een prooi voor de gasten: 0-3. Dylan van der Spoel maakte alle treffers. Door de winst sluit Lycurgus weer aan bij de middenmoot. De ploeg staat nog wel twaalfde. FC Lewenborg is tiende.

VV Groningen nam deze week voortijdig afscheid van trainer Ahmed Mustafe. Het had nog geen sportief resultaat, want VVG verloor met 1-0 van Wildervank. VVG is achtste.

Groen Geel staat een plek lager. Groen Geel won met 2-0 van HS’88.

Periodetitel HFC’15

HFC ’15 pakte de tweede periodetitel in 4D. De uitwedstrijd tegen Grootegast werd met 3-1 gewonnen. Grootegast mikte twee keer in het eigen doel. De derde werd gemaakt door Frank Volkers. In de reguliere stand staat HFC vijfde.

In 4E won Omlandia met 2-1 bij ZEC en staat op de derde plaats. Haren won met 5-2 van Poolster. Haren staat zevende. Mamio verloor met 2-1 van Corenos. Mamio is tiende in 4E.

Vrouwen

Oranje Nassau verloor in Zeist met 4-1 van Saestum. Celine Agema maakte de treffer voor ON. ON is derde in de topklasse op ruime afstand van koploper DTS Ede en nummer twee Eindhoven.