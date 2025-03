Nachtelijke wegwerkzaamheden op A7 bij Hoogkerk, omleiding en kans op geluidsoverlast

In de nacht van maandag 31 maart op dinsdag 1 april worden er werkzaamheden uitgevoerd op de A7 bij Hoogkerk. Dit kan in de omgeving hoorbaar zijn. Ook wordt het autoverkeer om de werkzaamheden geleid.

Er worden nieuwe lussen in het asfalt aangebracht, waarvoor er gleuven in de weg worden geslepen. De lussen in het asfalt zorgen ervoor dat verkeer kan worden gemeten, bijvoorbeeld bij langzaam rijdend verkeer of een file. Daarnaast worden er verkeersborden verplaatst.

De werkzaamheden vinden plaats ergens tussen 22.00 uur en 06.00 uur en duren in totaal twee uur. Het autoverkeer vanuit Groningen wordt omgeleid via de afrit en de oprit. Verkeer richting Groningen kan de werkzaamheden gewoon passeren.