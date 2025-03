Na Neil Young, Van Morrison en Teskey Brothers ook Acda & de Munnik naar Stadspark voor zomerconcert

Acda & De Munnik - Foto via Spot Groningen

Op vrijdag 4 juli geven Acda & de Munnik een zomerconcert op de drafbaan in het Stadspark. Het duo is daarmee de derde act die komende zomer naar Stad komt voor een zomerconcert in het kader van Summerstage. Eerder werd al bekend dat Neil Young (met Van Morrison) en The Teskey Brothers in juli zullen optreden op de drafbaan.

Acda & De Munnik werden in Nederland bekend met hits als Niet of Nooit Geweest, Het Regent Zonnestralen en Ren Lenny Ren. Het voorprogramma voor duo wordt verzorgd door Van Dik Hout (bekend van Stil In Mij) en singer-songwriter Hannah Mae.

Het optreden is onderdeel van Summerstage; een reeks grootschalige zomerconcerten georganiseerd door SPOT Groningen. Ook de optredens van Neil Young met very special guest Van Morrison op 1 juli en The Teskey Brothers op 5 juli vallen onder deze vlag. Het optreden van Acda en de Munnik is de laatste toevoeging in deze serie dit jaar.