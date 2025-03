Na Neil Young en Van Morrison staan deze zomer ook Teskey Brothers in Stadspark

Foto via SPOT Groningen

The Teskey Brothers staan op 5 juli in het Stadspark. Het is daarmee, na Neil Young (met Van Morrison), de tweede act die deze zomer voor Summerstage op de Drafbaan in het Stadspark optreedt.

De band sluit deze zomer een twee jaar durende wereldtour af ter ondersteuning van hun nieuwste album The Winding Way. Eerder waren The Teskey Brothers al eens in De Oosterpoort (2020) te zien. In Nederland had de band in 2016 een hit met het nummer ‘Pain And Misery’.

In het voorprogramma van The Tesky Brothers staan de Limbrugse psychedelische bluesrockers van DeWolff en de Engelse retrorockband The Heavy Heavy.

Het optreden van The Tesky Brothers is onderdeel van Summerstage, een serie zomerconcerten georganiseerd door SPOT Groningen. Naast het concert van Neil Young and the Chrome Hearts (op 1 juli) wordt nog aan één of twee concerten.