Muziek en lampen housefeesten moeten om 23:00 uur uit: ‘Kan nieuwe eindtijd doodsteekzijn voor dance-evenementen in Groningen?’

Het nieuwe beleid van de gemeente Groningen, waarbij dance-evenementen uiterlijk om 23:00 moeten stoppen, zet de toekomst van de dance-scene in de stad onder zware druk. Dat vinden zes Groningse oppositiefracties in de gemeenteraad. Student & Stad, de Stadspartij 100% voor Groningen, D66, de VVD en de Partij voor het Noorden vrezen dat de stad haar reputatie als bruisende muziekstad verliest en organisatoren massaal uitwijken naar andere steden.

Vanaf januari geldt de eindtijd van 23:00 voor evenementen met ‘overwegend dancemuziek’. Organisatoren beklagen zich bij de fracties over de nieuwe regels en stellen dat het steeds moeilijker wordt om evenementen te plannen. Volgens organisatoren verloopt ook de communicatie met de gemeente stroef door personeelsverloop en gebrek aan vaste contactpersonen.

Ook de regels zijn volgens de vijf partijen vaag en onduidelijk. Feesten waar om 23.00 uur de muziek uit moet, draaien volgens de gemeentelijke regels ‘overwegend dancemuziek’. Maar wat telt als ‘dance’? Wat daar precies onder valt, is voor de fracties onduidelijk. “Mag een evenement waarbij voornamelijk hardstyle of frenchcore wordt gedraaid wel tot middernacht doorgaan?”, vraagt S&S-fractievoorzitter Daan Swets zich af.

Ook betwijfelen de fracties waarom er niet is gekozen voor objectief meetbare geluidsnormen. Ze betwijfelen of het juridisch standhoudt om eindtijden te koppelen aan een muziekgenre.

De gemeente stelt de regels in voor evenementen met overwegend ‘dancemuziek’, naar eigen zeggen, in vanwege overlast door ‘repeterende dreun en bassen’. Tegelijk betekenen de nieuwe regels dat de meeste feesten waar de regels voor bedoeld lijken maar een uur extra rust. De partijen vragen zich daarom af of de regel effectief is.

Eerder beperkte de gemeente het aantal dance-evenementen in MartiniPlaza al flink. De betrokken partijen vrezen dat deze nieuwe maatregel de doodsteek is voor de scene in Groningen. Daarom willen de partijen weten of een uur eerder avondrust voor omwonenden daadwerkelijk opweegt tegen mogelijk economische schade voor organisatoren en voor de Stad als geheel. Swets: “Veel organisatoren geven aan dat het steeds moeilijker wordt om evenementen rendabel en aantrekkelijk te houden. Hoe voorkomt de gemeente dat deze sector verder onder druk komt te staan?”