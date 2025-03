Monsterzege GRC; ook GVAV, Stadspark en Groninger Boys winnen

Sean Nfor snelt langs de zijlijn tegen Gieten (Foto Martijn Minnema)

Veel zeges voor de op zondag actieve Groninger clubs. GRC spande de kroon met een 8-0 zege. GVAV Rapiditas en Groninger Boys boekten zeges in de strijd tegen degradatie. Stadspark blijft in de subtop en Forward pakte een punt bij de nummer twee.

2H

GRC is koploper en had tegen hekkensluiter Jubbega een makkelijke middag. Wat heet, na een half uur stond het al 6-0, dat was ook de ruststand. GRC toonde na rust mededogen en hield op bij 8-0. In de eerste 15 minuten was het al vier keer raak. Noël Buurma en Mo Shabeel scoorden 3x, de andere twee treffers kwamen van Christian Drent en Timen Visser.

GVAV Rapiditas moest winnen om aansluiting te houden bij de clubs die tegen degradatie strijden. Dat lukte, Oldeholtpade werd met 3-0 verslagen. GVAV Rapiditas staat nog wel voorlaatst.

Forward ging op bezoek bij nummer twee Alcides en hield daar met 1-1 een punt aan over. Forward speelde een uur tegen 10 man maar kwam wel met 1-0 achter. Marnix Metus scoorde kort voor tijd de gelijkmaker. Forward staat vijfde.

In de derde klasse O won Stadspark met 3-1 bij ter Apel’96. Nick Berends en Cedwin Tel zetten Stadspark op een 2-0 voorsprong, na de aansluitingstreffer van Ter Apel gooide Quinten Kruizenga het duel kort voor tijd in het slot. Stadspark staat derde en maakt kans op play offs voor promotie.



Groninger Boys is bezig aan een sterke serie. Uit de laatste 5 duels werden 13 punten gehaald. Vanmiddag werd voor de derde keer op rij de nul gehouden in een 2-0 zege op Gieten. De nul houden lukte in de voorgaande 14 wedstrijden nooit. De defensieve zekerheid is voor een deel te danken aan de in de winterstop van VVG overgekomen ervaren verdediger Danny Harms. Ook is er met oud Mamio keeper Mohammed Bakkat een ervaren en solide doelman bijgekomen.

In een redelijk gelijkopgaande wedstrijd met redelijk wat kansen over en weer nam Groninger Boys 12 minuten na rust de leiding. Aaron van den Berg dribbelde door de Drentse verdediging en bediende Sean Nfor die de bal in de verre hoek schoot, 1-0. Een kwartier voor tijd schoot Jayden Plassaer een voorzet droog binnen, 2-0. Bijna werd het nog spannend, Gieten liet in de 87′ minuut een enorme kans onbenut. Als zulke ballen er niet in gaan scoor je nooit. Dat bleek, Groninger Boys won dus met 2-0. Het zal de goede reeks nog wel een tijdje voort moeten zetten want veilig zijn ze nog lang niet.

In de vierde klasse speelde Engelbert 0-0 tegen Drieborg. Engelbert staat zevende. Groen Geel was vrij.