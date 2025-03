Moet er gekeken worden naar een grote culturele hotspot op Suikerzijde? “Nog veel te prematuur”

Het is slim om naast een onderzoek voor een nieuw muziekcentrum bij het Hoofdstation ook te kijken naar een optie b voor het realiseren van een culturele hotspot op de Suikerzijde. De fractie van Student & Stad komt met dat voorstel, maar krijgt daar geen steun voor.

De afgelopen jaren is er veel gezegd en geschreven over het realiseren van een nieuw muziekcentrum. Een nieuw gebouw is nodig omdat de huidige Oosterpoort afgeschreven en te klein is geworden. Maar het kostenplaatje voor deze locatie dreigt richting de half miljard te gaan. Door middel van een quickscan wordt nu onderzocht of het Stationsgebied een optie is, waarbij gekeken wordt of het toch voor de begrote 170 miljoen gebouwd kan worden. Mocht dat niet lukken dan volgt er een onderzoek of het spreiden van het muziekcentrum over twee locaties mogelijk is.

Olivier van Schagen (Student & Stad): “Suikerzijde is een voor de hand liggende optie”

Student & Stad wil daar niet op wachten en stelt voor om onderzoek te doen naar een pop- en dancewalhalla op het Suikerterrein. Olivier van Schagen: “Op basis van de huidige afwegingen en cijfers, lijkt het ons op dit moment onverstandig om volledig op het Stationsgebied te gaan concentreren. We zijn benieuwd naar de resultaten van de quickscan, maar tegelijkertijd hebben we er een hard hoofd in. We waarderen het dan ook dat het college de deur op een kiertje heeft gezet voor eventuele splitsingsvarianten. Een voor de hand liggende optie is daarbij de Suikerzijde. Als het om het grote popzaal-gedeelte gaat, dan zien wij veel kansen op de Suikerzijde.”

Culturele hotspot

Van Schagen vertelt verder: “We geloven er echt in dat je hier een levendige hotspot kunt creëren, die je nergens anders in Nederland ziet. Met op deze plek ook ruimte voor toekomstige uitbreidingen. We vinden dan ook, dat als er gekeken wordt naar de Suikerzijde, dat we niet alleen naar een locatie voor een popzaal moeten kijken, maar dat we moeten kijken naar een culturele hotspot. Hoe een popzaal, Martiniplaza en het aanbod dat zich al op deze locatie bevindt, daar binnen passen. En nog belangrijker: dat we dit niet top down doen, maar in samenwerking met de direct betrokkenen uit de cultuursector.”

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “We vragen al jaren naar uitwijkroutes”

Student & Stad staat niet alleen. De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen kan zich in grote lijnen in een onderzoek waarbij er ook gekeken wordt naar een plan, b, c en d. Hans Moerkerk: “In de laatste drie jaar hebben we herhaaldelijk moties ingediend om plan b op de rit te krijgen. Zodat het college na gaat denken over uitwijkroutes als het bij het Hoofdstation tegen gaat zitten. Daar kregen we geen steun voor. Als partij waren we daarin eenzaam. En nu langzaam komt er besef bij andere partijen dat deze locatie misschien toch nog wel eens heel lastig gaat worden.”

“Dit is uitstel van een slecht nieuwsbericht”

Daan Brandenbarg van de SP begrijpt niet waarom Moerkerk zo negatief is. “We kijken met de quickscan kritisch naar alle investeringen of het financieel haalbaar is. U wordt toch op uw wenken bediend?” Moerkerk: “Ik ben blij met een quickscan. Dat is prima. Maar zitten we op een quickscan te wachten, terwijl we al drie jaar onderzoeks- en voorbereidingsbudget ter beschikking stellen? Dit is slechts een uitstel van het slecht nieuwsbericht dat het echt niet gaat passen binnen de kaders van de 170 miljoen die wij gesteld hebben. Dit realiseren wordt een taai klusje, en het is belangrijk dat we echt naar een plan b kijken. Waar ik wel twijfels bij heb is of we Martiniplaza ook moeten verhuizen.”

Jeffry van Hoorn (GroenLinks): “Dit voorstel is voorbarig”

Andere partijen staan achter de koers van het college om eerst te kijken naar de Stationzijde. Jeffry van Hoorn van GroenLinks: “Het is belangrijk dat we eerst de resultaten van de quickscan afwachten. Dit voorstel is voorbarig, te vroeg.” Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “Volgens mij doorlopen we met zijn allen een heel ordentelijk proces. We onderzoeken eerst plan A, waarbij we ons richten op het Stationsgebied. We kijken nu of dit op een manier gerealiseerd kan worden waarbij het niet 480 miljoen euro gaat kosten. Ik zie in dit voorstel van Student & Stad wat jeugdige druistigheid.” D66 noemt het niet kansrijk om Martiniplaza te gaan verhuizen. Ondanks dat er een investering ligt is die vooral gericht op renovatie in plaats van verhuizing.

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Niet verstandig om losse stenen uit het bouwwerk te trekken”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen sluit zich daar bij aan: “Dit voorstel is heel prematuur. We hebben eerder gezegd dat we in maart of april bij de raad terug te zullen komen met de tussenstand van zaken. Dan hopen we de conclusie te kunnen trekken of we alles onder één dak aan de zuidzijde van het Hoofdstation kunnen plaatsen. Dat is geen wanhopige poging, maar een serieuze poging. Dat is ook het moment dat we met elkaar kunnen spreken over of het nodig is om te splitsen, en zo ja, hoe zou dat dan moeten. Het lijkt ons niet verstandig om nu losse stenen uit het bouwwerk te trekken, maar is het beter om straks de discussie in zijn geheel te gaan voeren.”

Student & Stad besluit daarop om het voorstel in te trekken, maar overweegt wel om het in de toekomst opnieuw in te dienen.