Minder vaak maaien ten faveure van insecten: “Het mag best een beetje wild zijn”

De gemeente gaat minder vaak maaien op plekken waar het niet beslist noodzakelijk is. Een voorstel om bij het maaien alleen nog messenbalken en maaibalken te gebruiken kreeg woensdag de handen niet op elkaar, maar dit voorstel wordt wel meegenomen naar de toekomst.

“Ik wil de Partij voor de Dieren bedanken dat ze mij vandaag drie nieuwe woorden hebben geleerd”, vertelt Daan Brandenbarg van de SP. “Maaikorven, cyclomaaiers en maaibalken. Ik zal ook onderzoeken wat dit voor mijn eigen gazon betekent.” Als het aan de Partij voor de Dieren ligt worden er in de toekomst alleen nog maaibalken en messenbalken gebruikt. Een maaibalk bestaat uit een rij driehoekvormige mesjes, die heen en weer worden bewogen, waardoor er een knipbeweging ontstaat, die voor het afmaaien zorgt. Het grote voordeel van deze manier van maaien is dat een groter deel van de insecten het maaien overleeft.

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Minder vaak en insectvriendelijker maaien”

Nu maakt de gemeente nog gebruik van klepelmaaiers (vernietigt tachtig procent van de insecten), cyclomaaiers (vernietigt zestig procent) en gazonmaaiers. Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “Insecten zijn de basis van ons ecosysteem. Wij zijn blij met de nieuwe beheerstrategie. Wij roepen op om minder vaak te maaien en ook om dit insectvriendelijker te doen.” Daarvoor wil de partij de apparatuur gaan vervangen door messenbalken en maaibalken. “Bij het vervangen van het materieel willen we dat hier in de toekomst rekening mee wordt gehouden.”

Tim van de Vendel (GroenLinks): “Bloemen en bijen zullen we overal terug gaan zien”

GroenLinks is voorstander. Tim van de Vendel: “Hiermee voorkomen we dat insecten om het leven komen. Met deze nieuwe beheerstrategie zal de gemeente er naar verloop van tijd heel anders uit gaan zien. Geen strak gemaaide velden meer, maar ruimte voor de biodiversiteit. Ik ben heel blij dat we bloemen en bijen overal terug zullen gaan zien. Dit gaat een groot verschil maken.”

Kelly Blauw (PVV): “We wonen straks in een oerwoud”

Maar kritiek is er ook. Van de PVV bijvoorbeeld. Kelly Blauw: “Op veel plekken ziet het er nu al onverzorgd uit. Mijn fractie vreest dat we straks in een oerwoud leven.” Rik Heiner van de VVD: “Je wilt dat de openbare ruimte netjes en goed onderhouden wordt. Door ons te bemoeien met welke maaiapparatuur de gemeente moet gebruiken, richten we ons te veel op de uitvoering. Daar moeten we niet op sturen.” Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen is niet perse tegen: “Een gezonde en groene wereld is belangrijk, maar laten we het niet te wild maken en het ook netjes houden. Immers, op speelplekken moet gespeeld kunnen worden.” Van de Vendel stelt gerust: “Op plekken waar het niet strikt noodzakelijk is, hoef je niet te maaien. Het mag best een beetje wild.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Op speelterreinen zal het gras kortgehouden worden”

Ook wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren), die portefeuillehouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) vervangt, stelt Hilboesen gerust: “Bij het beleid staan de kernwaarden veiligheid, functionaliteit en dierenwelzijn centraal. Op speelterreinen en op plekken waar het noodzakelijk is voor het verkeer, zullen we het gras korter houden. Aan de andere kant moeten we niet vergeten dat we te maken hebben met een biodiversiteitscrisis.”

“Duurzame vormen vinden we belangrijk”

De Wrede is niet van plan om per direct volledig over te gaan op messenbalken en maaibalken. “Afhankelijk van de situatie en beheervorm maken we gebruik van verschillende typen maaimachines. Per direct overstappen naar een messenbalk is niet haalbaar. Dat heeft te maken met onze lopende contracten. Daarnaast loopt er op dit moment een evaluatie naar ons maaibeleid. Die willen we eerst afronden. Wel willen we in beeld brengen wat de effecten en consequenties zijn voor andere methoden en welke kosten daar bij horen. Het gebruik van duurzame vormen vinden we wel belangrijk binnen onze beheerstrategie.”

De wethouder zegt daarom dat het voorstel van Partij voor de Dieren op een goed moment komt. “Het sterkt de ecologie en de biodiversiteit.” Welke stap uiteindelijk genomen wordt is onduidelijk. Dit hangt af van het prijskaartje. “Het wordt meegenomen in de evaluatie, en daar komen we op terug.”